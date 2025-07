El padre de Lamine Yamal presume de "ser galego"

Hablar de Lamine Yamal en la actualidad es, probablemente, hablar del futbolista del momento. Con 18 años recién cumplidos, el extremo del Barcelona ha logrado hacerse un hueco entre los grandes nombres del fútbol mundial con sus grandes actuaciones con el club azulgrana.

Sin embargo, a pesar de destacar por su talento precoz, el joven futbolista estuvo recientemente en el foco mediático por su controvertida celebración de su 18 cumpleaños. Y es que todo lo que rodea al extremo fuera del campo está lleno de controversia, incluyendo la figura de su padre, el mediático Mounir Nasraoui.

Cariño por Galicia

"Hustlehard", como se hace llamar el padre de Yamal en redes, donde cuenta con una gran fila de seguidores, sorprendió este lunes con una publicación en la que mostraba su cariño a Galicia.

"Son galego", escribía en redes Nasraoui acompañando una imagen desde el Parador de Monforte de Lemos. Y es que, como detalló el propio Mounir, se encuentra en Monforte, o "Montforte" como él lo llamó, para disfrutar de sus fiestas.

Y es que, ya sea en Monforte o "Montfore", lo que está claro es que la ciudad de la Ribeira Sacra genera un gran interés entre la familia Yamal. El pasado mes de noviembre, Mounir Nasraoui ya visitó Monforte con motivo del partido entre el Celta de Vigo y el Barcelona en Balaidos.

A pesar de la gran controversia que genera en redes, su visita a la localidad lucense no dejó indiferente a sus seguidores, que no dudaron en pedir que Lamine "fiche" por el Celta o "para las patronales", o incluso para invitarlo a la Festa do Pulpo do Carballiño.