Un teléfono para combatir la soledad en Galicia: «Es un puente que elimina barreras»

Cada vez son más los individuos que se sienten solos. No de forma voluntaria, sino que los nuevos ritmos de vida acaban apartando las relaciones interpersonales, descuidándolas y dejando, sobre todo, a los más vulnerables en completa soledad. Tras casi cinco años de espera, desde que se aprobó en el Parlamento gallego con urgencia una medida que ayudase a combatir autoaislamiento, la Xunta puso en marcha en mayo de 2025 el teléfono contra la soledad no deseada. Tres meses después, ante la inmensidad del desamparo y la incomunicación que sufren muchas personas, la Estratexia Galega contra a Soidade Non Desexada estrena una nueva central multicanal en colaboración con la Cruz Vermella. «Buscamos ayudar a muchas personas, unas 170.000 en Galicia, que están en riesgo o en situación de soledad no deseada», expresó la conselleira de Política Social, Fabiola García, junto al presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ayer en el acto de presentación de la línea. De esta forma, se ampliarán los servicios de esa atención telefónica inicial.

Tres nuevas vías de acompañamiento

La central se articula sobre tres ejes principales: el teléfono gratuito 900 830 831, atendido por la Cruz Vermella en horario de oficina, de 10.00 a 18.00 horas; un «proyecto piloto con 1.000 personas mayores de 65 años que recibirán seguimiento y acompañamiento», según explicaron desde la Xunta; y la creación de puntos presenciales de atención en las instalaciones de la Cruz Vermella, que hay por toda Galicia. Por su parte, el presidente de la Xunta subrayó que esta medida responde al propósito de «ser mejor como sociedad» y a «preocuparse los unos por los otros». Esta iniciativa está dotada de una inversión de 600.000 euros, dentro de los 145 millones destinados a la Estratexia Galega contra a Soidade Non Desexada.

Un fenómeno transversal

Lejos de lo que se considera más común, verse solo no afecta únicamente a las personas ancianas, aunque este sea el colectivo más vulnerable. La soledad puede tener impacto en cualquiera, independientemente de la edad o el lugar de residencia. La presidenta autonómica de Cruz Vermella, Mercedes Casanova, concluyó que la prestación de este servicio «va más allá de una llamada telefónica», ya que «es un puente que elimina barreras».