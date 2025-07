¿Y después de las Fiestas del Apóstol qué? Planes para no aburrise este fin de semana cerca de Santiago

Este jueves 31 de julio llegan a su fin las Fiestas del Apóstol de este año, que desde el pasado 19 de julio llenan Santiago de actividades para todos los públicos: música, cine, danza o actividades infantiles, sin olvidar, claro, los espectáculos pirotécnicos.

Pero, como se suele decir, todo lo bueno tiene un final, y las Fiestas del Apóstol no son una excepción. Sin embargo, mientras que en la capital llegan a su fin las celebraciones, las actividades no cesan por toda Galicia con propuestas para todos los públicos.

Desde propuestas gastronómicas a musicales pasando por la historia, desde EL CORREO GALLEGO repasamos algunas de las mejores propuestas para no aburrirse este fin de semana y olvidarse de las Fiestas del Apóstol.

Un viaje al pasado

La primera de las paradas será en Catoira, que este fin de semana celebrá los días grandes de su legendaria Romería Vikinga, declarada de Interés Turístico Internacional y que este año celebra su 65ª edición. La fiesta, cuya tradición se remonta a 1960, rememora las incursiones de los vikingos en las tierras del Ulla.

La Romería Vikinga de Catoira fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en el Año 2002 / Salvador Sas (EFE)

Esta nueva edición de la romería se extenderá hasta el lunes 4 con actividades de todo tipo, aunque sin duda el momento más esperado tendrá lugar el domingo 3 de agosto a las 12.30 horas con el desembarco vikingo en las Torres de Oeste.

También habrá espacio en la romería para la música, con la celebración del VikingMusic, que contará con las actuaciones de Milladoiro el viernes 1; Solo Vikingo, Baiuca y The Rapants el sábado 2; y A Banda da Loba y la Orquestra Bravú Xangai el domingo 3.

Festa do Albariño en Cambados

Otra de las citas del verano en Galicia es la Festa do Albariño de Cambados, especialmente para los amantes del buen vino. También declarada de Interés Turístico Internacional, este año celebra su edición número 73 con un programa que se extiende hasta este domingo 3 de agosto.

Durante la celebración, se escogerán los mejores vinos entre los cientos de bodegas que se presentan a las catas. Pero tampoco faltará la música, destacando el viernes, con los conciertos en la Plaza de Fefiñáns de Yan Block, Brytiago y Dei V.

Festa Pimiento Padrón

Hablando de gastronomía, uno de los platos más característicos de Galicia son los pimientos de Padrón, que este sábado 2 de agosto cuentan con su celebración particular en la parroquia de Herbón.

Cocineros fríen los pemientos en una edición anterior de la fiesta / C. Padrón

El pasacalles del grupo de gaitas Os Mersenarios y de la charanga Noroeste, la misa campestre y la tradicional procesión agrícola motorizada hasta Padrón darán paso a las 13.30 horas a la exaltación del pimiento con la lectura del pregón y la entrega de premios a los tractores.

A continuación, habrá degustaciones gratuitas del afamado producto y romería amenizada por el grupo Os Mersenarios y la charanga O Noroeste. Por la noche, la jornada de la fiesta, declarada de Interés Turístico de Galicia, se cerrará con la verbena con Unión y Fuerza y DJ Chito.

Concierto de Jason Derulo en Vigo

"Be the first to hear about" (Sé el primero en enterarte). Así llega este domingo 3 de agosto a Vigo el gran nombre de este año en los conciertos de Castrelos: Jason Derulo.

La presencia en Vigo del cantante estadounidense de ascendencia haitiana, que regresa a Galicia tras su paso en 2022 por el Son do Camiño, promete no defraudar a nadie y, presumiblemente, atraerá a decenas de miles de personas.

Con 32,8 millones de oyentes mensuales en Spotify, Jason Derulo es el líder en reproducciones de todos los invitados a la ciudad olívica este verano, superando a nombres como Gente de Zona o Trueno, con menos de 29 millones de oyentes mensuales entre ambos. Y es que con temas como Swalla, Wiggle o Talk Dirty, lo que está claro es que este domingo en Vigo no faltará el ritmo.

Del Apóstol a María Pita

Mientras que en Santiago la fiesta termina este jueves, en A Coruña ocurre todo lo contrario y este viernes 1 de agosto comienzan sus fiestas de María Pita, que se extenderán hasta el 31 de agosto con continuas exposiciones, actividades familiares y actuaciones musicales.

Este viernes darán inicio los festejos con la lectura del pregón a cargo de la cantante y exvocalista de Lúar na Lubre Rosa Cedrón. Una primera jornada en la que se inaugurará también la exposición As Festas de María Pita a través dos seus carteis, la Feira do Libro y la Mostrart.

Pero, con todo, el gran protagonismo del fin de semana recaerá en la música con las actuaciones de Baiuca el viernes 1, de Bonnie Tyler el sábado 2 y de Marina Reche el domingo 3.

Más allá del fin de semana, dentro del amplio programa festivo destaca la celebración del martes 5 del concierto Los40 Summer Live con Naiara, Chema Rivas, La Beba, Lemot, Vicco, Paula Koops y Walls; el XL Certame de Habaneras entre el miércoles 6 y el sábado 9; la Batalla Naval el viernes 15; o el Lembranza Rock, con conciertos de Sés, Ruxe Ruxe y Rebelión do Inframundo.