Concellos turísticos reclaman fondos a la Xunta para afrontar el alza de gastos del verano

La industria del turismo es una de las actividades económicas de mayor prominencia en Galicia. Una fuente de riqueza y empleo inmersa en un continuo proceso de crecimiento que el año pasado representó ya hasta el 13% del PIB de la comunidad. Sin embargo, el paulatino incremento del número de visitantes que, sobre todo, durante los meses de julio y agosto llegan a los concellos del litoral genera ya una fuerte preocupación en un buen número de alcaldías de la comunidad. Muchos de estos municipios llegan a duplicar e, incluso, triplicar su población durante el estío, lo que supone incurrir en un importante alza del gasto en determinados servicios (basura, agua, refuerzo del servicio de Policía Local, socorristas...) que hasta el momento únicamente cubren sus vecinos a través de los impuestos municipales.

Este es uno de los motivos que ha llevado a Santiago y A Coruña a aprobar esta misma semana la tasa turística, con el objetivo de que los visitantes colaboren en el pago de esa factura. Incluso el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que, en un principio, se mostraba contrario a implementar este tributo, anunció a finales del pasado mes que iniciaba los trámites para ponerlo en marcha.

Y es que hasta el momento este impuesto es el único mecanismo del que disponen los ayuntamientos para incrementar su financiación y, así, afrontar ese incremento de costes que se produce en los meses de verano. No obstante, la decisión de la Xunta —en octubre del pasado año— de que este impuesto sería de gestión y recaudación completamente municipal ha ralentizado la toma de decisiones en muchos concellos que ven con buenos ojos la tasa turística pero dudan de poder afrontar todo ese trabajo con los recursos humanos existentes.

«Para nosotros es una necesidad urgente. Triplicamos nuestra población y no tenemos recursos económicos para hacer frente a eso. Estamos estudiando formalmente lo de la tasa, pero hablo con el secretario y con la gente de la casa y te das cuenta de que los recursos humanos son los que son. Yo creo que lo ideal sería un fondo de compensación, parecido en ese sentido al que perciben los municipios que tienen territorio ocupado por los eólicos, que nos alivie un poco económicamente a los concellos que tenemos esta presión turística», demanda José Manuel Saborido, alcalde de Carnota.

La apreciación del regidor carnotán es compartida por aquellos regidores que en el clímax del debate sobre la tasa turística, en el último trimestre del pasado año, se mostraron favorables a adoptar el tributo, como los de A Illa de Arousa, O Grove o Muros. Aunque hay también otros regidores que hasta el momento no se habían posicionado a este respecto, pero reconocen la necesidad de buscar una nueva línea de financiación. «Todavía no lo planteamos en el concello pero yo, a título personal, soy partidario de un mecanismo de compensación que permita que no sean solo los vecinos los que cubran el incremento de costes que se produce durante el verano», apunta Samuel Lago, alcalde de Cambados.

La regidora de Muros, María Lago, recuerda que, en su caso, la totalidad de los impuestos municipales es gestionada por la Deputación da Coruña y considera que, en el caso de la tasa turística, debería ser del mismo modo. «Las administraciones más grandes deberían respaldar de alguna forma a los concellos más pequeños para que podamos asumir esa tasa», explica la regidora, que relaciona con la escasa plantilla del consistorio la dilación en la tramitación del impuesto. «Se encuentra en un momento muy embrionario», asegura Lago.

Lo mismo acontece en el caso de A Illa de Arousa, según relata su alcalde, Luís Arosa. «Seguimos estudiando la forma de hacerlo. Nuestro municipio tiene muy pocos establecimientos hoteleros y queremos conocer bien cuál puede ser el impacto económico de la tasa en caso de ponerla en marcha», apunta Arosa. Mientras trabaja en este sentido, el gobierno arousano ya ha establecido medidas con el objetivo de incrementar su financiación, como la implementación de tasas de saneamiento y basuras a las viviendas de uso turístico (VUT) y la puesta en marcha de una zona azul en la playa de Area da Secada que el próximo año se activará también en O Carreirón. «Basta de pedirle siempre a los vecinos que se aprieten el cinturón, de subirle los impuestos, para hacer frente a este incremento del gasto que tenemos en los meses de verano», sentencia Luís Arosa.

Quien ya se encuentra en una fase algo más avanzada es O Grove. Su alcalde, José Cacabelos, asegura que espera «plantear una propuesta formal de un estudio económico financiero pasado el verano —en septiembre u octubre—, a los partidos de la oposición y al sector turístico de la localidad para valorar y estudiar el contexto en el que podríamos avanzar hacia esa tasa turística».

El regidor grovense, que en reiteradas ocasiones en el pasado ha demandado a la Xunta una compensación económica que ayude al consistorio meco a sufragar los servicios que se dan durante el verano, niega que su postura, y la de otros regidores, favorable a la tasa tenga algo que ver con la «turismofobia». Una asociación entre este impuesto y el rechazo a esta actividad económica que ha sido puesta sobre la mesa en diferentes ocasiones por la Xunta. «Nuestra intención es intentar recaudar los fondos que nos permitan ofrecer mejores servicios e infraestructuras y que, por lo tanto, la imagen de O Grove como pueblo turístico mejore, que se dé y se ofrezca más calidad y tanto el turista como el vecino se beneficien de ello», concluye.

A pesar de que el incremento de gasto en los concellos debido a la presión turística es un fenómeno eminentemente costero, hay municipios del interior, como aquellos por los que transcurre el Camino de Santiago, a los que no le es ajeno. Es el caso de Arzúa, cuyo alcalde, Xoán Xesús Carril, reconoce que el incremento del servicio de recogida de basuras y el exceso de consumo de agua durante los meses de verano ya han supuesto «complicaciones» para el consistorio. Es por ello que Carril no ve con malos «aplicar una tasa de un euro por noche a todos aquellos que se hospeden en Arzúa». El regidor arzuano considera que «no tendría mucha repercusión en el bolsillo de los visitantes y para el concello sería una ayuda importante. Si bien, el gobierno local aún no ha comenzado ningún trámite para la implementación de este impuesto.