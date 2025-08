Arde Galicia: incendios estabilizados y 2000 hectáreas arrasadas

Galicia comienza a respirar tras una semana negra marcada por varios incendios en diferentes puntos de su geografía. Los cinco focos que estaban activos la noche del domingo ya están estabilizados, según informó al cierre de esta edición la Consellería de Medio Rural. En consecuencia, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se retiró del siniestro de Vilardevós (Ourense), el gran fuego de esta temporada, donde el domingo quedó desactivado el nivel 2 de emergencia. Los incendios forestales más significativos registrados en los que va de verano, y de los que informa Medio Rural por distintos canales, ascienden a unas 2.000 hectáreas calcinadas.

De esos cinco focos, tres se localizan en el concello coruñés de Ponteceso, concretamente en Cospindo, donde se superan las 200 hectáreas ardidas; en A Graña, con un centenar quemadas, y en Brantuas, con 170, según actualiza la Consellería de Medio Rural. «Están ya estabilizados, que no extintos», puntualiza el alcalde de la localidad, José Manuel Mato, que solo tiene palabras de agradecimiento para los equipos brigadistas y los vecinos que continúan trabajando en la extinción de los incendios. Por el momento, en Ponteceso se contabilizan unas 520 hectáreas calcinadas, «aunque, por suerte, no hay que lamentar daños personales de ningún tipo», asegura Mato. «El campamento base se acaba de cerrar en la tarde de este lunes, algo muy positivo», añadió.

Por otro lado, el iniciado en la localidad ourensana de Vilardevós en la noche del viernes, con tres puntos distintos, está estabilizado desde las 22.38 horas del domingo. Sin embargo, se contabilizan unas 570 hectáreas arrasadas. Apenas media hora antes, en torno a las 22.15, se desactivaba el nivel 2 de emergencia en los lugares de Dona Elvira y Enxames, donde la población tuvo que permanecer confinada en sus casas por la cercanía de las llamas. Este incendio ha requerido un gran despliegue de medios: siete técnicos, 49 agentes, 71 brigadas, 48 motobombas, seis palas, 12 helicópteros y 12 aviones. Además, también participaron efectivos de la UME.

También en la provincia de Ourense está extinto desde las 18.15 de este lunes el incendio de Vilar de Barrio, que afectaba a la parroquia de Rebordechau. Finalmente, se contabilizan 34 hectáreas de monte raso quemadas, tal y como anunció la Xunta de Galicia en tiempo real desde su cuenta en X @incendios085.

Del de A Cañiza (Pontevedra) , ya extinto desde el domingo, poco se puede actualizar hasta que no se emita el informe de los daños por parte de Medio Rural. De las 295 hectáreas calcinadas, 220 son de monte arbolado y 75, bajo. Al igual que el de Vilardevós, se desactivó la situación 2 de emergencia en cuanto el fuego se alejó del núcleo poblacional y no había un riesgo elevado de aspiración de humo.

«Si un vecino perdiese su casa, no sé si yo daría levantado cabeza» José Manuel Mato — Alcalde de Ponteceso

Convivir con las llamas al lado de casa

Fue en el incendio de O Couto - A Cañiza del pasado 30 de julio cuando Galicia estrenó el sistema de ES-Alert. Mediante un SMS se alertaba a los vecinos de varias aldeas del peligro por inhalación de humo y se les proporcionaba una serie de recomendaciones para combatir las llamas y protegerse, como «cerrar puertas y ventanas, y colocar paños mojados en las juntas de las mismas para evitar la entrada de humo», apagar los sistemas de ventilación y, sobre todo, no salir de sus casas.

«En Ponteceso estamos muy agradecidos a los servicios de extinción de incendios forestales y a la gestión de los mismos por no abandonarnos mientras nuestro pueblo ardía», afirma con rotundidad el alcalde pontecesano. Para él, no solo fueron clave los dispositivos aéreos y terrestres, o las motobombas enviadas para apagar el fuego, sino que fue «el pueblo unido quien actuó, ayudando, colaborando e implicándose con todo, llenando sus cisternas con agua para extinguir las llamas y ofreciendo alimento a los brigadistas», alaba Mato. Todavía conmocionado por la magnitud de las llamas y del apoyo brindado, el alcalde de Ponteceso confesaba que «si algún vecino perdiese su casa, no sé si yo levantaría cabeza».

No obstante, siguen activos por toda la geografía gallega incendios de menos de 20 hectáreas. Desde Medio Rural recuerdan a la ciudadanía que el número de teléfono gratuito 085 está disponible para avisar en caso de detectar algún fuego forestal. Para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de forma anónima y gratuita, se puede llamar al 900 815 085.