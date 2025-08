Cerrado (unos días) por vacaciones: el agosto de los políticos gallegos

Sobrevaloradas o no, las vacaciones son el paréntesis con el que buena parte de la población sueña casi todo el año. Y los expertos coinciden: unos días de desconexión son imprescindibles para escapar del estrés y afrontar las responsabilidades diarias en mejor estado físico y mental.

Ana Pontón visitó el sábado la Festa do Albariño.

Como le sucede al resto de la población, también los políticos necesitan vacaciones. En el caso de los gallegos, a tenor de lo que desvelan sus colaboradores, ese período de descanso no será ni muy largo ni los llevará demasiado lejos de sus hogares. La mayoría elige Galicia, aunque hay quien no perdona una escapada anual a Portugal o Canarias. Para casi todos, esas jornadas de asueto tardarán aún unos días en llegar, si bien la última cita importante antes de la esperada desconexión tiene lugar hoy en el Parlamento, con el debate del techo de gasto de la Xunta para 2026.

Besteiro, el sábado, en la Feira do Bonito de Burela.

Entre los más fieles a sus costumbres se encuentra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que, según confirman desde su equipo, «repetirá su esquema de todos los años». Hará una «pequeña salida» con su mujer y unos amigos en moto, una de sus grandes pasiones. Además, el matrimonio pasará unos días de descanso con sus dos hijas y disfrutará de la costa gallega. Rueda también aprovechará para acercarse a algunas de las fiestas que se celebran en la comunidad, como la Festa do Albariño de Cambados, que visitó ayer.

Ángeles Vázquez y la alcaldesa de Oímbra Ana Villarino, 3ª y 4º izq., friendo pimientos, ayer.

Tampoco las vacaciones de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, serán distintas de las de los últimos años. Como acostumbra a hacer desde hace varios veranos, la jefa de la oposición en Galicia pasará unos días en Carnota con su familia y amigos. Aprovechará el tiempo de relax para leer, pasear, hacer alguna ruta por el monte y, sobre todo, «dedicarle mucho tiempo a la familia», especialmente a su hija Icía.

José González, izq., la secretaria xeral del PPdeG Paula Prado y el alcalde de O Pino, ayer.

La Mariña lucense será el destino por el que opte un año más el líder de los socialistas gallegos. José Ramón Gómez Besteiro se relajará haciendo «lo que más le gusta»: estar con su familia y amigos y cocinar para ellos. Presume de hacer «un buen marmitako con bonito de Burela», aunque no se resiste a experimentar con platos nuevos. Como buen apasionado del deporte que es, «intentará» ponerse en forma jugando al tenis y practicando deportes de agua: natación y padel surf —afición en la que tienen mucho que ver sus dos hijos adolescentes—.

Su compañero de partido Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, también cumplirá con una tradición que comparte desde hace «muchos años» con su mujer: un viaje de una semana a Canarias, en el que la pareja aprovechará para pasear y «desconectar».

Los conselleiros eligen la «terriña»

Los miembros del Gobierno gallego tienen planes más bien domésticos para los días libres de los que dispondrán en agosto. Para la titular de Mar, Marta Villaverde, serán sus primeras vacaciones como conselleira y las pasará «en la terriña». Además de las excursiones que espera hacer por la costa con su familia, intentará buscar tiempo para leer y para dibujar, una de sus grandes aficiones.

Su compañero en Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, repartirá el tiempo entre Muros, O Pereiro de Aguiar y Ferrol, donde se encontrará con los amigos «de toda la vida». ‘Cocinitas’ como Besteiro, quiere innovar con nuevas recetas, y llevará consigo una lista de artículos científicos de oncología que tiene pendientes de leer. El toque musical de sus vacaciones lo pondrán tres imprescindibles de los 70: David Bowie, Led Zeppelin y Pink Floyd.

También se quedará por Galicia la conselleira de Política Social, Fabiola García, que aprovechará el parón de mediados de agosto para descansar con la familia, con la que «probablemente», eso sí, se escape «un par de días» a Portugal.

Al país vecino se acercará también el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Ya el año pasado disfrutó de unos días libres en Portugal y este verano repite. Irá al sur a finales de mes y tratará de sacar tiempo para salir a correr.

«Disponible para lo que haga falta»

Otro que saldrá de Galicia, aunque no de la península, será el responsable de Facenda. Miguel Corgos se coge una semana a mediados de mes para un viaje familiar. «Descansará algo más», dicen desde su equipo, pero estará «disponible para lo que haga falta».

En su casa familiar de Maside descansará, y espera leer mucho, el responsable de Emprego, José González, que aún no ha decidido si se quedará en Galicia todas las vacaciones o hará alguna escapada fuera. A la que tiene claro que no faltará será a la Festa do Pulpo do Carballiño. Tampoco la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se perderá las Festas da Peregrina de Pontevedra. Estará por los municipios de la zona con su marido y sus cuatro hijos, «pero también con más familia y amigos», con los que quiere disfrutar de la playa.

Las Rías Baixas también es el destino que eligen María Jesús Lorenzana y Román Rodríguez para descansar de sus responsabilidades en Economía y en Educación, respectivamente, aunque ambos tienen en mente alguna escapada para la que esperan encontrar hueco.

En Galicia se quedará casi todo el mes de agosto José López Campos, titular de Cultura, que reservará «unos días» para salir de viaje con la familia. También la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, permanecerá en la comunidad, donde aprovechará para practicar actividades al aire libre a las que es muy aficionada.

La que este año se queda sin vacaciones en agosto será María José Gómez, responsable de Medio Rural, que estará todo el mes pendiente de la situación de los incendios forestales.