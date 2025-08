Ola de calor en Galicia: vuelven a subir las temperaturas y llegan las restricciones de agua

A circulación do nordés irá perdendo forza, vento frouxo en terra e moderado con intervalos fortes entre #Bares e #Fisterra. Nas #RíasBaixas réxime de brisas que irán achegando brétemas costeiras co avance da tarde.



Así hoxe as temperaturas📈 agás no litoral oeste. pic.twitter.com/zhpAZQcNoo