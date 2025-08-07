Estabilizados los incendios de Salceda de Caselas y As Neves, que ya no suponen un riesgo para las viviendas

Los incendios en los municipios pontevedreses de Salceda de Caselas (80 hectáreas) y As Neves (50 hectáreas), originados ambos en la tarde del miércoles, ya han sido estabilizados. En ninguno de los casos, existe ya un riesgo para viviendas próximas, pese a que el de As Neves causó desalojos a última hora de la tarde y obligó a vecinos a confinarse.

En el caso del incendio de Salceda de Caselas, iniciado a las 16.17 del miércoles, la Xunta ha desactivado la Situación 2 durante la mañana del jueves. Esta medida fue establecida durante la noche de forma preventiva por su cercanía al núcleo de población de Pedrapinta. Hasta allí se movilizaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se han sumado al resto de equipos de extinción desplazados. En cuanto a los demás medios, han participado tres técnicos, 11 agentes, 16 brigadas, 12 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cinco aviones.

El incendio en la parroquia de San Pedro de Batalláns, originado a las 14.41 horas del miércoles en As Neves (Pontevedra), ha sido estabilizado tras afectar a más de 50 hectáreas. La cercanía al núcleo de Abelleira llevó a activar igualmente la Situación 2 durante la tarde y noche, también desactivada ahora. Esta proximidad a casas obligó a desalojar a seis viviendas alrededor de las 19.00 horas del miércoles, con un total 12 afectados, según informa la Guardia Civil, que apunta que los mismos ya han regresado a sus hogares. La situación llevó de igual modo a confinar al resto de vecinos. Para la extinción del fuego han sido movilizados, hasta el momento, seis técnicos, nueve agentes, 19 brigadas, 14 motobombas, cuatro palas, seis helicópteros y tres aviones. Además, participaron en el dispositivo efectivos de la UME; en concreto, la subdelegación del Gobierno informó el desplazamiento de 70 militares y 75 vehículos.

El fuego provocó en la tarde retenciones en la autovía de las Rías Baixas, la A-52, debido a una gran humareda en las inmediaciones de la vía, con circulación "irregular" en el kilómetro 286 en ambos sentidos, a su paso por el lugar de Lousadela. A este respecto, la carretera ya está libre y opera con normalidad durante el jueves.

Otros focos activos

Por otra parte, a las 22.03 del miércoles se ha iniciado un incendio forestal en As Pontes (A Coruña) y, según las últimas estimaciones, alrededor de las 20.00 horas. Por ahora, se han movilizado para su extinción cinco agentes, siete brigadas, seis motobombas y una pala. Al respecto de esto, la subdelegada del Gobierno en A Coruña ha puesto a disposición "todos los medios", igual que en el resto de los casos. Al mismo tiempo, ha apuntado que la Guardia Civil está "totalmente desplegada" para dar soporte en lo que necesite y que, por el momento, no está afectando a viviendas.

Preguntada por la posible intencionalidad en este y otros incendios de la provincia, ha informado de que se continúa trabajando en la investigación de los mismos para que "la ley caiga con toda la fuerza sobre las personas que puedan estar provocando estos incendios". "En caso de que se confirme que esta es la causa", ha matizado.

Asimismo, en cuanto a los dos incendios en A Fonsagrada, el de la parroquia de Cereixido --el segundo en iniciarse-- ya ha sido estabilizado. El mismo se originó a las 13.07 del miércoles y afecta a más de 20 hectáreas. Para su extinción se han movilizado por ahora dos técnicos, seis agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, cuatro palas, cinco helicópteros y cinco aviones. Mientras, permanece activos el fuego originado a las 15.30 horas del martes en la parroquia de Monteseiro, de mayor afectación que el anterior, con una dimensión de 120 hectáreas.