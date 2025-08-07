La ola de calor suma ya 24 gallegos fallecidos en solo tres días

Las fuertes temperaturas que han colocado a buena parte de Galicia entre los 34 y los 43 ºC de temperatura en la presente ola de calor que nos atiza está afectando seriamente a la salud de muchos mayores y personas con dolencias crónicas. Como consecuencia el Instituto Carlos III, a través del servicio de vigilancia MoMo, señala que en Galicia fallecieron 24 personas a causa de las extremas temperaturas en los tres primeros días del episodio: del 3 al 5 de agosto.

Esa cifra supone la mitad de las muertes habidas en el Estado español (48) por el intenso calor en esas tres jornadas. Galicia, lamentablemente, está siendo la comunidad autónoma que más se está resintiendo de este episodio de elevadas temperaturas.

Tras Galicia, se sitúan Extremadura y Andalucía pero las cifras de estas dos son exiguas comparadas con nuestra región. Frente a los 24 gallegos fallecidos, murieron cinco extremeños y otros cinco andaluces.

Precisamente en el inicio de la ola de calor, Galicia, Extremadura y Andalucía han conformado los vértices sofocantes de un triángulo con las tres comunidades registrando temperaturas de más de 40 grados en varias de sus localidades.

Recordemos como Badajoz pasaba de los 43 grados el domingo —la ola de calor se activó al mediodía— mientras en Andalucía veían el termómetro superar los 42 grados y en Galicia las cuencas pontevedresa y ourensana del Miño pasaban de los 39 grados. Ya el lunes de esta semana Ribadavia marcaba la máxima española con 42,8 grados.

La observación detenida de la tabla nos demuestra cómo el efecto acumulado del calor dispara las muertes. En el caso gallego, el primer día de la ola de calor murieron seis personas; para en el segundo subir a ocho y en el tercero registrarse diez defunciones.

En resumen agosto está siendo letal por los termómetros con 58 muertes en España y 33 en Galicia en solo cinco días.

Muertes por comunidades / Simón Espinosa

Todo apunta a que una porción de Galicia continuará sufrindo altísimas temperaturas hasta finales de semana como mínimo. MeteoGalicia ha establecido aviso naranja por este motivo también para hoy y mañana (valle del Miño en Ourense) con un incremento de los concellos en alerta amarilla (se libran la Mariña lucense, Rías Baixas, norte coruñés y nordeste de Ourense) y naranja. Hoy en alerta amarilla o naranja estarán 183 municipios, lo que representa el 58% del total.

Además sigue vigente la prohibición de practicar deporte federado al aire libre en buena parte de la comunidad: 80 ayuntamientos casi todos en la provincia de Ourense. La secretaría xeral para o Deporte ordenó el domingo el cese de actividad y desde entonces ha mantenido la orden pero variando los municipios afectados.

Por su parte Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) anunció que la ola de calor permanecerá al menos en España hasta el martes próximo ya que el aire cálido africano continuará avivando la península.

La bruma marina refresca la costa atlántica, pero Ourense sigue siendo una estufa Las brumas costeras obraron un efecto refrescante en la fachada atlántica gallega con un ligero descenso de las temperaturas. Según MeteoGalicia Baiona marcó 22,4 grados de temperatura máxima; A Coruña registró 25ºC y Vigo, 28. Por la zona de Cabo Udra en Bueu rondaron los 24; mientras Pontevedra se quedó en los 25 . Esas nieblas también tuvieron repercusión con bajada de las máximas en la cuenca pontevedresa del Miño. Lugares que días anteriores habían rondado los 40 grados, ayer se situaban entre los 29 y los 35. A donde no llegó esta mejora fue a la cuenca del Miño en Ourense donde la capital de la provincia rozó los 40; mientras Leiro registraba 39 ºC. En la zona de Valdeorras, las máximas pasaban de los 38,7 grados. En la Ribeira Sacra lucense por su parte, las temperaturas abarcaron de los 33 grados de Quiroga o los 32 de Saviñao hasta los casi 37 de Pantón. La previsión de MeteoGalicia es que las nieblas costeras continúen hoy en estas zonas: abarcando de 23 a 30 grados dependiendo del lugar en las Rías Baixas ; entre los 23 y 29 en Costa da Morte y norte de A Coruña y entre los 19 y 23 ºC de la Mariña lucense. Esta tedencia seguirá viernes y el sábado. En esta jornada, se espera que se suavicen las temperaturas también en la comarca de Santiago, Deza y el Lugo central.

Suscríbete para seguir leyendo