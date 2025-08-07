La Xunta activa la situación de prealerta por escasez de agua en 20 concellos de A Coruña y Pontevedra

Las altas temperaturas continúan haciendo estragos en Galicia. Este jueves, la Xunta ha activado la situación de prealerta moderada de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Grande, en Camariñas, afectando a una veintena de concellos que deberán adoptar medidas para el ahorro de agua.

Así lo acordó la Oficina Técnica de Seca en la reunión celebrada hoy. A pesar de no detectar una situación de sequía prolongada en ninguna de las cuencas de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, ha decidido adoptar esta medida de precaución ante el descenso del caudal circulante desde julio en los ríos antes mencionados.

La situación de prealerta por escasez de agua implica una vigilancia intensiva de la situación meteorológica y de los niveles de los ríos y embalses de los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. Además, se prevén medidas de concienciación ciudadana.

En este contexto, Augas de Galicia intensificará su labor de vigilancia del estado de los sistemas de abastecimiento y de los propios ríos. En concreto, los 20 municipios afectados por la prealerta son Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo, en el caso del río Lérez; y Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas, pertenecientes a la cuenca del río Grande.

Además, también se aprobó la aplicación de medidas equivalentes en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial del río Verdugo, aunque de momento no se declaró ninguna prealerta.

Suspendida la actividad deportiva

Por otro lado, la Xunta, a través de la Secretaria Xeral para o Deporte, también determinó este jueves la suspensión de la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21.00 horas de hoy en concellos de Ourense y Pontevedra por la alerta por altas temperaturas.

En concreto, se trata de los concellos pertenecientes a la zona noroeste de Ourense, Miño de Ourense, montaña de Ourense, Valdeorras e interior de Pontevedra.