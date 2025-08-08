Cinco millones de personas se movieron en autobús urbano por Galicia en junio
El número de usuarios de transporte urbano en la comunidad crece un 7,8% este año, hasta junio
A pesar de la subida del precio del billete, la afluencia aumenta en un 9,5% este mes con respecto a 2024
EP
El número de viajeros de transporte urbano gallego alcanzó los 5,77 millones de personas en junio, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto significa un incremento de casi el 10% con respecto al mismo mes de 2024. Además, en lo que va de año, los usuarios de bus urbano en Galicia subieron un 7,8%, en comparación al primer semestre de 2024.
En general, la afluencia de viajeros en autobús urbano se incrementó en todo el Estado, también en regiones que cuentan con metro o transporte ferroviario de cercanías. A nivel nacional, más de 185 millones de personas optaron por el bus urbano en junio, un 9,9% más que en el sexto mes de 2024 y creciendo un 4,7% en lo que va de año.
Más usuarios en tren y menos en barco
Entre otras cifras, el transporte ferroviario de alta velocidad fue utilizado en junio por más de 4 millones de viajeros en toda España, lo que supone un incremento del 14,3% respecto al mismo mes del año anterior, según datos del INE. En junio, el total del transporte público registró un repunte interanual del 7,2%, hasta superar los 500,9 millones de usuarios a nivel estatal, manteniéndose así en tasas positivas por segundo mes consecutivo después del ascenso experimentado en mayo (+3,4%).
Por tipo de transporte, el urbano aumentó un 6,8% interanual y el interurbano un 9,7%. Dentro de este último, destaca el incremento del 12,1% en el transporte por ferrocarril. En total, más de 147,9 millones de pasajeros utilizaron el transporte interurbano en junio en todo el Estado. Por tipo de transporte, se registraron crecimientos en el transporte por ferrocarril (+12,1%), autobús (+8,6%) y aéreo (+0,2%). En cambio, el transporte el marítimo bajó un 4,7% interanual en junio.
