50.000 hogares gallegos se benefician del Ingreso Mínimo Vital

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anuncia este viernes el balance del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Galicia, una prestación que llega a casi 50.000 hogares en la comunidad. Esta garantía, que lleva en funcionamiento desde 2020, apoya el bienestar de las personas con una dotación que ya supera los 733 millones de euros, según los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Galicia. «A contía media mensual de ingresos por fogar asende ata os 516,31 euros para o total deles, que ascenden ata 33.978 no momento actual», indican en un comunicado al que tuvo acceso EL CORREO GALLEGO.

Se estima que unos 91.826 usuarios en Galicia son beneficiarias de esta prestación actualmente, una cantidad que, por ejemplo, supera a la población de la ciudad de Pontevedra. Esto quiere decir que, al menos, dos personas reciben un IMV en cada unidad familiar.

El IMV, pensado como un «escudo social» que desarrolla el Gobierno estatal contra las desigualdades para personas en situación de vulnerabilidad, llegó a 53.354 menores de edad. Además, de las 91.826 personas beneficiarias, un 55% son mujeres, por lo que «este ingreso tamén é unha ferramenta contra a desigualdade de xénero», según informa la Delegación del Gobierno en Galicia.

La mayoría de los hogares con IMV están en la provincia de A Coruña

Con 20.411 unidades familiares adscritas a este programa, y más de 50.000 personas que reciben la prestación, la provincia coruñesa lidera la lista gallega del IMV.

La sigue Pontevedra, con 16.400 hogares registrados y un acumulado de 46.122 usuarios protegidos.

Después, Ourense, que, cinco años después de su entrada en vigor, se beneficiaron 6.688 domicilios y 17.475 residentes.

En cambio, siempre según los datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la provincia de Lugo el Ingreso Mínimo Vital llegó a menos hogares pero a más usuarios que la de Ourense, siendo 6.390 y 17.706, respectivamente.