Galicia, la segunda comunidad que atrae más extranjeros: 57 cada día

Los extranjeros son los que permiten a Galicia paliar su crisis demográfica. Entre julio de 2024 y julio de este año, llegaron a la comunidad 57 inmigrantes cada día. Un total de 21.011, lo que permitió que la población extranjera en la autonomía creciera un 13%, convirtiéndose en la segunda comunidad de España con mayor alza, después de Asturias (14%)y por delante de Castilla y León (11,6%) . Además en los últimos veinticinco años, Galicia nunca había captado tanto inmigrante. Ya son ahora mismo 182.467.

Pese a que un discurso xenófobo recorre peligrosamente el país, los extranjeros con ganas de labrarse un futuro más próspero que en sus países de origen desoyen las consignas racistas que algunos lanzan, y se embarcan en la aventura. El hambre y la necesidad pueden más que el miedo a no ser aceptado. Esta dramática realidad ha permitido que Galicia desde el año 2016 y de forma ininterrumpida sume población extranjera. Desde entonces ganó casi 98.000 foráneos. Es más del doble en nueve años.

El censo extranjero crece porque además las instituciones y los empresarios salen fuera a buscar la mano de obra que falta, y la mayoría de las veces para trabajos que nosotros no queremos hacer. Por ejemplo, servicio en el hogar y cuidado de mayores.

El censo extranjero es el que permite a Galicia ganar población. Entre julio de 2024 y 2025, la comunidad ganó 14.426 habitantes (un 0,5% más), pues aunque llegaron 21.011 extranjeros se fueron o fallecieron 6.585 gallegos. Es la cifra más alta del censo de la comunidad desde el año 2016: 2.720.469. En julio de 2015, Galicia tenía 2.888 habitantes más.

La población inmigrante también ayuda a rejuvenecer Galicia. Casi seis de cada diez extranjeros tienen menos de cuarenta años, una proporción que cae al 37 por ciento si solo observamos la comunidad con nacionalidad española. Es decir, llegan a Galicia jóvenes con familia u opciones de formar familia y garantizar el relevo generacional en nuestro territorio.

España bate récord de población: 49,3 millones de habitantes

La población que vive en España alcanzó en el segundo trimestre del año un nuevo récord: aumentó en 119.811 personas y catapultó el número de residentes hasta casi los 50 millones de personas. En concreto, el 1 de julio de este año vivían dentro de nuestras fronteras 49.315.949 habitantes, el máximo registro de la serie histórica.

Como viene siendo una tendencia en los últimos años, el crecimiento poblacional está vinculado al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó, según recoge la Estadística Continua de Población (ECP) que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos anuales, el crecimiento poblacional ha sido de 508.475 personas.

En este contexto, el número de extranjeros aumentó en 95.277 (0,24% más) personas durante el segundo trimestre, hasta los más de siete millones (7.050.174); mientras que la población de nacionalidad española se incrementó en 24.534 (0,06%) gracias a procesos de adquisición de nacionalidad. Por el contrario, los nacimientos de personas nacidas en España han registrado un descenso (18.120 personas menos, un 0,05%).

