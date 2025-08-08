Investigan a un conductor en A Coruña que circulaba con un carné falso de Serbia
También se le acusa de conducir sin haber obtenido nunca el permiso, algo por lo que ya fue condenado en 2023
El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil está investigando a un conductor residente en España por un supuesto delito de falsedad documental y otro de conducir sin haber obtenido nunca el carné tras identificarse con un permiso falso de la República de Serbia cuando circulaba por la provincia de A Coruña.
Según informó el cuerpo este viernes, los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de A Coruña le dieron el alto por una infracción de seguridad vial.
El hombre se identificó con un permiso de conducir de la república balcánica, con sus datos personales y fotografía. Sin embargo, ante las dudas sobre su autenticidad, los funcionarios lo intervinieron para su análisis, confirmándose finalmente que era falso.
Además, el transcurso de la investigación reveló que el implicado ya se había identificado previamente ante la administración con este documento falso en otras ocasiones y que ya había sido condenado en 2023 por carecer de permiso de conducir.
