Galicia sigue sufriendo el calor: buena parte de la comunidad estará este domingo en alerta

La ola de calor, que desde el pasado domingo y, por lo menos, hasta el jueves, contininúa golpeando con fuerza a Galicia y al resto de España y la subida de temperaturas de cara a este domingo 10 disparará de nuevo las alarmas en gran parte de la comunidad.

Así lo destacó la Xunta, que a través del Plan de Actuacións frente a los posibles efectos de las altas temperaturas se decidió aumentar este domingo la alerta a nivel 3 (rojo) las zonas Noroeste de Ourense, Miño de Ourense, Montaña de Ourense y Valdeorras, zonas en las que se espera que puedan incluso a sobrepasar los 42 grados.

Así mismo, se mantienen en nivel 2 (naranja) el interior de Pontevedra y Montaña de Lugo y en nivel 1 las zonas sur de Lugo y sur de Ourense. Además, desde Meteogalicia añaden que tanto el interior de A Coruña (con máximas por encima de los 34 ºC) y de Lugo también está activo el aviso amarillo.

📢Calor intensa esta fin de semana no interior de #Galicia



🟡Máximas por riba dos 34ºC en moitos concellos.



🟠Máximas por riba dos 39ºC na Ribeira Sacra, Miño de Ourense e sur, Valdeorras e sur de Pontevedra.



🔴Aviso vermello en #Ourense e #Valdeorras este domingo 11⚠️+42ºC

Esta situación contrasta con las áreas del litoral atlántico y cantábrico, que pasarán una jornada del domingo más fresca y sin ninguna alerta, a excepción de un aviso amarillo por viento entre la tarde de este sábado y la madrugada del domingo.

Suspensión de actividades deportivas

Además, a través de la Secretaria Xeral para o Deporte, deteminó la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21.00 horas en los concellos de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra que están en alerta por el episodio de calor. Quedan permitidas las actividades acuáticas, con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día.

Para los ciudadanos que se encuentren en estas áreas Meteogalicia ofrece las siguientes recomendaciones: refrescarse o mojar el cuerpo varias veces al día; evitar salir al calor entre las 11 horas de la mañana y las nueve de la noche; tanto adultos como niños deben beber mucha agua, especialmente los mayores (no deberían bajar del litro y medio al día).