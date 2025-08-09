El incendio de Chandrexa de Queixa, el segundo gran fuego del verano en Galicia, quema ya 600 hectáreas
Las altas temperaturas y el nordés siguen creando las condiciones para que los fuegos se extiendan con gran facilidad
R.V.
El incendio forestal que se decretó este viernes por la tarde en Chandrexa de Queixa (Ourense) sigue avanzando y podría convertirse en pocas horas en el más grande de lo que va de verano en Galicia.
Según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural a las 12.36 horas de este sábado, las llamas han consumido desde el viernes alrededor de 6000 hectáreas, por lo que ya adquiere la denominzación de gran incendio al superar el medio millar.
El anterior gran incendio de esta temporada en Galicia se registró en Vilardevós hace una semana y se dio por extinguido el pasado jueves, después de quemar 578,7 hectáreas.
El fuego, que se propaga por la montaña en una zona de difícil acceso, amenaza el Parque Natural de O Invernadoiro, aunque de momento todavía no le ha afectado. En la parroquia de Requeixo, donde se concentra el fuego, actúan 6 técnicos, 19 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, 7 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 9 helicópteros y 6 aviones.
Otros incendios activos en Galicia
En la provincia ourensana también está activo, desde las 22.03 horas del viernes, un incendio en el ayuntamiento de Padrenda, parroquia homónima, que según las últimas estimaciones provisionales supera las 20 hectáreas.
Un tercer fuego permanece sin control en Galicia, el de Monteseiro, en A Fonsagrada (Lugo), que comenzó el martes por la tarde y lleva 120 hectáreas quemadas.
En A Coruña siguen controlados el de Camariñas-Xaviña (50 hectáreas) y los dos de Ponteceso: Corme Aldea (60 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas).
