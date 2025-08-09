Castelao, en pódcast: "Debeu de ser un caralleiro da hostia na universidade"

"Seguro que coñeces a Castelao, polo menos de nome. E se non o coñeces, alguén da túa contorna pódeche falar del", así arranca Castelao a carón de nós, un viaje sonoro por la vida de el escritor, dibujante, político, médico, intelectual, humorista, padre, marido, emigrante y símbolo gallego. Arraianos Producións, productora radicada en Compostela, firma para el Consello da Cultura Galega una serie documental en formato pódcast de tres episodios en el que se abordan los orígenes, la madurez política y el exilio del icono de Galicia por antonomasia. Intentando escapar de los clichés y de la ya repetida historia de Castelao, Aser Álvarez, director del pódcast, ofrece un relato intimista y moderno del autor, ahondando en la vida real de este "bo e xeneroso".

Abre un diálogo con intelectuales y expertos del padre del nacionalismo gallego, como Marilar Aleixandre; Henrique Monteagudo, presidente de la Real Academia Galega; Ángeles Tilve, directora del Museo de Pontevedra; Xosé Manuel Núñez Seixas; Paula Carballeira; Noni Araujo; Miguel Anxo Seixas, presidente da Fundación Castelao; o Pedro Antonio Araújo, en el que bajan a Castelao del pedestal en el que está subido y lo tratan de frente, con los pies en la tierra, envueltos en los diferentes "sons que el mesmo algún día escoitou". Un mito gallego que, a través de un pódcast, vuelve a ser un hombre de carne y hueso. "Fraco favor lle estamos facendo á cultura galega mitificando ós grandes", apunta Aser Álvarez, principal artífice de esta nueva travesía alrededor de Castelao. «Este podcast achégao á xente do século XXI pero, tamén, prende no ouvinte máis curiosidade pola súa figura. Contamos só uns chupitos da súa vida», explica.

Castelao y el podcasting

Es por ello por lo que Álvarez apostó por una pieza que se alejase de la crítica literaria, de la redundancia en las obras de mayor fama del autor, o del perpetuo luto por su fallecimiento en el exilio argentino, hace ya 75 años. "A idea era profundar nas orixes", indica. "Nun inicio, pensara en facer algo máis cultural, pero é que que anteriormente xa fixera un proxecto radiofónico sobre a súa obra. Así que desta vez optei por un ton máis divulgativo". Los tres episodios que conforman esta serie resultan un "material susceptible de divulgar e empregar nas aulas", una primera toma de contacto para aquel que no lo conozca y una forma de "propiciar novas lecturas".

Aser Álvarez no puede evitar reír al recordar el largo y «laborioso» proceso de producción, donde esa superposición de diálogos sobre el autor parecen describir su propia forma de ser. "Ledicia, forza, humor, potencia, sensiblidade humorística e, tamén, sensibilidade ética", recalca el director Arraianos Producións. "É unha conversa coa xente sobre Castelao, cos estudosos da súa biografía, pero dunha forma na que cada quen contaba o seu propio relato sobre el".

Recuperar a memoria de Virxinia

La estradense Virxina Pereira -tal y como se relata en el primero de los episodios, Orixes: Castelao a carón de nós - se casó con Daniel Castelao en 1912 y, quizás, eso la condenó a permanecer en la sombra hasta la actualidad. La película Antes de nós, estrenada en mayo, retrató a una joven Pereira que encendió la curiosidad sobre su vida en centenares de espectadores. Este pódcast, también. "Encantaríanos afondar máis en Virxinia", promete Álvarez. Por suerte, Noni Araujo, que fue amiga de Virxina Pereira, colabora en este proyecto y arroja algo de luz sobre su figura, aunque esta vez como personaje clave en la biografía de su marido, Castelao. Próximamente, quizás, en la suya propia.

Aser Álvarez y Noni Araujo, que fue amiga de Virxinia Pereira, durante la grabación del pódcast / Cedida

Desmitificar y humanizar a Castelao

Cada capítulo aborda una etapa vital diferente, en la que las voces colaboradoras confeccionan el relato de una persona real. En el primero, desde su nacimiento hasta 1916, se rememora a un joven rianxeiro enmarcado en el cambio de siglo, que palpa por primera vez el arte y la literatura y que, con su particular retranca, retrata la huella de la emigración y de las desigualdades sociales de una Galicia que se alzaba contra la miseria de los anteriores anos escuros. Historiadores como Núñez Seixas, Ángeles Tilve o Marilar Aleixandre extienden la mano de aquel niño, el hijo de Joaquina y Mariano, y lo conducen hasta el segundo capítulo como un joven adulto que desarrolla su principal etapa política, momento en el que se convierte en uno de los principales cronistas de la realidad de la Galicia popular. "Daniel Castelao foi un rapaz que tamén estudou a carreira en Compostela, que tiña o seu humor. Debeu de ser un caralleiro da hostia na universidade, un puto fenómeno", bromea Aser Álvarez.

En el segundo episodio, el oyente se topa con un Castelao galeguista que ya conoce, por lo menos, un poco más que al joven y al anciano. Noni Araujo, Miguel Anxo Seixas y Paula Carballeira revisan su evolución ideológica, su forma de pensar y de ver Galicia, y recuerdan en qué lugar se posicionó en los conflictos de la época, que desencadenaron en el epicentro del tercer y último episodio: el exilio y su mensaje, que todavía permanece. En la tercera parte, se invita a reflexionar en la "Galicia que podería ter sido e non foi". Esta colección muestra pequeñas pinceladas de su biografía, porque, tal y como sentenció su director, "de Castelao aínda queda moito que peneirar".