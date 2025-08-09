Yago Tato, el último descorchador de O Deza: "Aquí hai árbores de 500 anos"

«As sobreiras son árbores moi bonitas, realmente preciosas, de 300 ou 400 anos... Podes plantar eucaliptos ou pinos, pero un sobreiral non se compra con cartos: deben pasar xeracións». A Yago Tato Chorén el amor por el alcornoque —sobreira en gallego— le va en el ADN. Natural de Vila de Cruces y vecino de Silleda, este empresario forestal es nieto de descorchadores. «Meu avó por parte de pai era madeireiro e vendía o corcho e meu avó por parte de nai sacaba cortiza para facer trobos —un tipo de colmena tradicional— para as abellas». Hoy, a sus 45 años, Yago es el último descorchador de O Deza y, posiblemente, de los últimos que quedan en Galicia. Su pasión evita la extinción de este oficio tradicional.

«Podes plantar pinos ou eucaliptos, pero un sobreiral é algo que non se compra con cartos; para ter un deben pasar xeracións»

Su familia tiene unos 250 alcornoques en varias fincas del Sobreiral do Arnego, donde se dedicó a la comercialización de la corteza para corcho hasta el año 2003. Hoy sigue haciéndolo, pero ya no por razones económicas sino más bien culturales, patrimoniales y ambientales. Descorcha para colegios, para estudiantes forestales, para muestras... Es una forma de preservar no solo un oficio tradicional, sino también un hábitat fundamental en la comarca y en Galicia. Las sobreiras son superárboles que dan cobijo a mucha fauna y son barrera natural contra el fuego: uno puede darle a su corcho exterior con un soplete durante horas sin encenderlo.

El descorche es un proceso totalmente manual, sin mecanizar. «Levo unha escaleira, uns machados corticeiros, regra e uns paus con cuña», explica. Pelar un alcornoque le lleva entre 15 y 20 minutos. «Dependendo do grosor unha árbore pode dar entre 20 e 100 quilos de cortiza», que se pagan a una media de 1,5 o 2 euros. Cuando se saca una vez el corcho, hay que esperar una media de diez años para la siguiente saca. «Dependendo do solo, pode ser incluso máis tempo», aclara Yago. En Galicia nadie se hace rico con esta actividad, pero es un complemento para algunas familias en el rural.

El último descorchador de O Deza / El Correo Gallego

Al ser en el 99% de los casos fincas particulares, donde además las sobreiras están mezcladas con otras especies caducifolias como robles, es muy difícil medir el impacto real de esta actividad forestal. La aproximación más seria la da el informe Estudo dos sobreirais da comarca do Deza de la ingeniera de montes y consultora forestal Cristina Gende Seco. Apunta a casi 2.000 toneladas de corcho extraído en O Deza en una década, unas 200 al año, aunque en la práctica serían la mitad, unas 100 toneladas por año de media.

Pero si Yago Tato es el único que conoce el oficio... ¿quién saca todo ese corcho?

La amenaza de las cuadrillas foráneas: «Fan salvaxadas»

Hoy son cuadrillas de extremeños y portugueses las que extraen el corcho en el Sobreiral do Arnego entre el 15 de junio y la última semana de agosto. «O ano pasado saíron alomenos dez tráilers de dez toneladas» rumbo a ambos destinos, donde se concentra la industria corchera de la Península. En Galicia hay solo una fábrica, Corchos Almeida, en Ribadavia, pero se surte de alcornoques de su zona, la comarca de O Ribeiro.

El problema es que estos trabajadores «fan auténticas salvaxadas», alerta Yago. «Como telos aquí desprazados custa cartos, fan o traballo aínda que chova, sen coidado, danan as árbores e incluso rouban sobreiras». Lo sabe bien él, porque solo en 2024 le pelaron 60 ejemplares. «Os 30 de Extremadura logrei cobralos... Os de Portugal non», lamenta. «Pero como o rural está despoboado, moita xente non pasa polo monte en anos e é tarde cando ven que lle roubaron a cortiza das súas sobreiras».

Alcornoque dañado en la 'casca' por una mala extracción. / ECG

En todo caso, más allá del dinero, a este dezano le duele el daño ambiental. «Entre o corcho e a madeira está a casca: se a danas con cortes, por aí entra humidade e fungos que acaban coa árbore», de ahí la relevancia de descorchar en verano. De hecho, Zarra da Pena, el mayor terreno de alcornoques del Sobreiral do Arnego, con 24 hectáreas, «está botado a perder» por esas malas prácticas industriales. «Aí hai sobreiras con 500 anos», critica Yago Tato, que reclama «algún tipo de norma» para evitar que se acabe con estas reservas de corcho. En el caso de O Deza es además la más accesible de Galicia, «porque sacalo no Courel, no Sil, no Avia, que son terreos máis inaccesibles, é moito máis caro que aquí».

El corcho gallego es de menos calidad para tapones que el del sur por su mayor porosidad debido a la humedad, pero no todo acaba en las botellas de vino. Hoy los usos de esta materia prima son múltiples: suelos, moda, calzado, decoración, aislamiento... «A NASA está illando naves espaciais con corcho», desvela Yago. Así que, quizás sin tardar mucho, el corcho gallego llegue a Marte.