Falece na Coruña o dramaturgo, actor e director teatral Manuel Lourenzo

Escribiu máis de 150 obras durante a súa extensa carreira e foi dúas veces premio nacional

Manuel Lourenzo

Manuel Lourenzo / Santos-Díez

RAC

O actor Manuel Lourenzo Pérez (Ferreira do Valadouro, 1943) faleceu na madrugada deste domingo aos 82 anos na Coruña. O seu corpo será velado no tanatorio Servisa e incinerado posteriormente na intimidade familiar.

Lourenzo foi dramaturgo, actor, director teatral, ensaísta, tradutor, conferenciante e dinamizador cultural. Quizais coñecido entre o gran público polos seus papeis nas series Mareas Vivas (onde facía de Melgacho) ou Fariña (onde interpretou a Vicente Otero, Terito), destacou pola súa extensa obra teatral e polo seu activismo en favor desta disciplina artística.

Licenciado en Interpretación polo Institut del Teatre de Barcelona e profesor tras estudar Maxisterio, desde os anos sesenta fundou numerosos grupos e compañías teatrais independentes. En 1978 refundou a Escola Dramática Galega e en 1980 fundou a Compañía Teatral Luís Seoane. No ano 1997 recibiu o Premio Nacional de Literatura Dramática por Veladas indecentes e en 2008 o Premio Nacional das Artes Escénicas.

En 2021 recibiu o premio Fernando Rey na gala dos Mestre Mateo

En 2021 recibiu o premio Fernando Rey na gala dos Mestre Mateo / Carlos Pardellas

Durante a súa carreira artística creou máis de 150 obras dramáticas, ademais de catro ensaios sobre o teatro galego. Tamén participou en máis de 15 series e filmes como O Lapis do CarpinteiroOs mortos van á presa ou Entre bateas. No ano 2021 recibiu o premio de honra da Academia do Audiovisual Fernando Rey durante a gala dos Mestre Mateo e o pasado 2024 recibiu o premio da Cultura Galega.

TEMAS

