La mitad de Galicia está hoy en riesgo «muy alto» o «extremo» de sufrir un incendio forestal

El viento que azota la comunidad gallega, sumado a los mercurios disparados por encima de los treinta grados en la mayor parte de los concellos, son una mezcla que eleva la probabilidad de que se inicien y descontrolen los incendios forestales, una de las peores caras del verano. Sin ir más lejos, cerca de la mitad de los municipios de Galicia están este domingo en riesgo «muy alto» o «extremo» de sufrir un fuego en sus montes, según los datos de la Consellería de Medio Rural.

La peor parte, como es habitual, se la lleva la provincia de Ourense, especialmente el sur, donde todas las localidades se encuentran en el nivel máximo de riesgo. Precisamente allí, están teniendo lugar los peores fuegos en lo que va de agosto. En el sur y centro de la provincia de Pontevedra el riesgo se mantiene hoy «muy alto», algo que también ocurre en el sur de Lugo.

No ayudan en esta situación las elevadas temperaturas, con una ola de calor que azota España y que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se extienda hasta el próximo jueves. En Galicia, todas las ciudades superarán este domingo los 30 grados centígrados.

MeteoGalicia mantiene, además, activa la alerta roja por altas temperaturas en el sur de Ourense y la zona del Miño de Ourense. En la capital de provincia la previsión es que los termómetros se eleven por encima de los 42 grados.

Inicio de la semana

De cara al lunes, el riesgo de incendio se mantiene «muy alto» o «extremo» en buena parte de la comunidad. Con todo, según las previsiones de MeteoGalicia, las temperaturas máximas descenderán en A Coruña, Vigo y Ferrol por debajo de los 30 grados.