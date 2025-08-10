Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: ofrece trabajo y tiene las viviendas más baratas de la provincia

Se encuentra dentro de un programa impulsado por la Xunta de Galicia que promociona el empleo y el día a día de la villa

R. S.

Con los alquileres por las nubes y el precio de la vivienda creciendo día tras día, las grandes urbes gallegas se están convirtiendo en espacios en los que ya es difícil prosperar. Los salarios no crecen al ritmo que lo hace el coste de vida y es por ello que ya muchos buscan alternativas alejadas de las ciudades.

En Galicia existen gran cantidad de pueblos con mucha vida que pueden ser opciones magnificas para dejar atrás las abusivas mensualidades en Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo. Además, actualmente la propia Xunta de Galicia impulsa el proyecto Vente a Vivir a un Pueblo, una plataforma que "ayuda a los urbanitas a elegir a que pueblo merece la pena ira vivir, cómo y porqué".

Uno de los que destaca por el precio de sus vivienda y también por estar a media hora de Santiago es Curtis. En la plataforma, hablan del pueblo como un lugar perfecto para el comercio gracias a su recinto ferial, tranquilo y con una amplia oferta de servicios que la convierten en una gran opción para desarrollar un plan de vida.

Así es Curtis, el pueblo con las casas más baratas de la provincia de A Coruña

Curtis es un municipio en la provincia de A Coruña que combina su entorno natural con una oferta de servicios e infraestructura que lo hace muy atractivo para vivir. Buscan vecinos a través de su página web Vente a Vivir a un Pueblo y entre sus principales características destacan:

  Oferta Laboral: El municipio tiene una oferta laboral destacada gracias a su polígono industrial con un gran Parque Empresarial.
  • Oferta Laboral: El municipio tiene una oferta laboral destacada gracias a su polígono industrial con un gran Parque Empresarial.
  • Servicios: Entre los servicios disponibles se encuentran en un centro de salud, colegio, instituto y también una guardería y pediatría a menos de 10 kilómetros, en Teixeiro. Los hospitales más cercanos son los de Santiago y A Coruña.
  • Vivienda: Los precios de alquiler comienzan desde 400€, mientras que los inmuebles en venta se pueden encontrar incluso por debajo de los 60.000 euros.

Curtis es un municipio ideal para aquellos que buscan una vida tranquila en el interior de Galicia, con todas las comodidades necesarias y buena conectividad con las principales ciudades gallegas.

