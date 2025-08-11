La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados

La DGT continúa con su propósito de intentar prevenir y reducir la siniestralidad en las carreteras gallegas. Por ello, además de la reciente campaña especial de controles de velocidad efectuada entre los días 4 y 10 de agosto, la Dirección General de Tráfico ha puesto en funcionamiento recientemente dos nuevos radares de tramo en Galicia.

El primero de ellos lo encontramos en la autopista AP-9. Ubicado poco antes de la salida del aeropuerto de Vigo, entre los kilómetros 155 y el 158 sentido Tui, controlará mediante cámaras las matrículas de todos los vehículos a lo largo de 3,5 kilómetros.

Punto kilométrico 157 de la AP-9 en sentido Tui, actualmente controlado por un radar de tramo / Cedida

El segundo se sitúa en una carretera nacional. Concretamente, este nuevo radar de tramo se ha instalado entre los kilómetros 129 y 126 de la N-550 a su paso por Vilaboa, en Pontevedra.

Kilómetro 129 de la N-550 a su paso por Vilaboa. / Cedida

¿Cómo operan los radares de tramo?

Operativos desde 2010, los radares de tramo se instalan actualmente en todo tipo de vías. Consistentes en un sistema de cámaras que graban de forma continua, identifican la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo controlado, comprobando los tiempos de paso y calculando la velocidad media del vehículo.

Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción. Pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción.