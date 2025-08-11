La DGT realizó en Galicia más de 31.000 pruebas de alcohol y drogas con casi 1.000 positivos en seis días

La mayoría de los positivos se dieron en las provincias de A Coruña, con un total de 12.138 controles, y de Lugo, con 7.297 | La campaña tuvo lugar entre el 14 y el 20 de julio

Un guardia civil realiza un control de alcoholemia a un conductor durante la Festa do Albariño, en Cambados

Un guardia civil realiza un control de alcoholemia a un conductor durante la Festa do Albariño, en Cambados / Noé Parga

I.D.P.

En menos de una semana, la Dirección General de Tráfico cazó a 928 positivos en alcohol o estupefacientes conduciendo por las carreteras gallegas. Entre el 14 y el 20 de julio la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizó por toda Galicia la campaña anual de detección de estas sustancias durante la conducción, cerrando la temporada con 31.139 pruebas por toda la comunidad, según indica la Delegación del Gobierno en Galicia. Y es que, de las 831 pruebas de drogas que se realizaron entotal en las cuatro provincias, la mitad de los conductores (413) circulaban por las carreteras gallegas tras haber consumido algún tipo de estupefaciente.

«Es fundamental recordar que los controles preventivos son esenciales para identificar a los conductores que circulan tras consumir alcohol o drogas, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de los demás», afirman desde dicha institución. Y es que, a nivel estatal, el 96% de los automovilistas que dieron positivo en alguna de esas sustancias fueron detectados en controles previos «evitándose, de esta manera, accidentes», explica en un comunicado la Delegación del Gobierno en Galicia.

A Coruña, con más positivos en drogas y Pontevedra, con menos

A nivel provincial, destacan A Coruña y Lugo con más conductores que consumen estupefacientes y, después, se atreven a coger el coche. En cuanto al consumo de alcohol al volante, de nuevo A Coruña lidera el ranking, seguida de Pontevedra.

En la provincia coruñesa se realizaron 12.138 pruebas de alcoholemia que destaparon 222 positivos. De drogas se realizaron 393, que se saldaron con 205 positivos, es decir, más de la mitad de los conductores sometidos al estudio estaban circulando bajo los efectos de estupefacientes.

En Lugo, la Guardia Civil realizó 7.297 controles de alcohol al volante, que identificaron a 72 positivos. Además, de las 196 pruebas de drogas realizadas, 81 usuarios estaban conduciendo bajo los efectos de las mismas.

Por su parte, en Ourense se registraron 6.456 controles de alcoholemia y 161 de drogas, con un total de 99 y 73 positivos, respectivamente.

Finalmente, en la provincia de Pontevedra la DGT contabiliza 4.417 pruebas de alcohol y 81 para detectar estupefacientes, con 122 y 54 positivos en cada caso.

«Alertar y concienciar»

Desde la Delegación del Gobierno en Galicia explican que «con los datos registrados en toda España, 4.407 conductores fueron detectados con tasas inferiores al límite legal (0,0)». De ellos, 4.130, en controles preventivos. Además, «el Ministerio del Interior recuerda que solo 0 tiene cero consecuencias porque, aun con tasas más bajas de las permitidas, el riesgo de accidente es mayor», insisten.

