"La inmensa mayoría son provocados": los incendios en Galicia arrasan ya 4.000 hectáreas, más que en todo 2024

Todavía no hemos llegado a la mitad de agosto y los incendios ya han arrasado en Galicia más hectáreas que en todo 2024. Hasta este lunes 11, el fuego ha calcinado más de 4.000 hectáreas, con el principal incendio en Chandrexa de Queixa (Ourense), donde han ardido 1.600 y que sigue sin control, con datos provisionales de la Consellería do Medio Rural. Mientras, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado en las últimas horas que detrás de la "inmensa mayoría" de los incendios de este verano están "personas que los provocan", aunque el calor agrave los fuegos y complique su extinción.

La superficie quemada este verano supera lo perdido en todo 2024, cuando ardieron 2.644,70 hectáreas, uno de los años con menor terreno calcinado en la última década.

Precisamente, el alcalde de Chandrexa, Francisco Rodríguez, relata a la agencia Europa Press que la situación -pasadas las 14,00 horas de este lunes- está "muy complicada" debido a que hay "mucho viento". Si bien apunta a una ligera mejoría respecto a la mañana, advierte de que no hay previsión de cuándo se podrá controlar este fuego iniciado el pasado viernes en la parroquia de Requeixo ante "una meteorología tan mala". Aclara que no hay casas en riesgo, pues dice que "no hay que alarmar", pero hay una especial "previsión por lo que pueda pasar" en los lugares de Taboazas, Senra y A Espasa.

El fuego de Chandrexa de Queixa se inició en la parroquia de Requeixo, en el Macizo Central ourensano, y por ahora no ha afectado al Parque Natural de O Invernadoiro. Para combatirlo se han movilizado hasta el momento 12 técnicos, 40 agentes, 66 brigadas, 34 motobombas, 6 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 10 aviones.

Asimismo, en la provincia de Ourense se ha solicitado la situación 2 de emergencia por un incendio en Verín, parroquia de Mourazos, por su proximidad al núcleo de población de Tamagos.

Javier Rosende Novo

Los peores incendios del verano

Hasta la fecha, los incendios de mayor magnitud este verano se registran en la provincia de Ourense: Chandrexa (1.600 hectáreas); Vilardevós, extinguido tras quemar 578,7 hectáreas y que puso en riesgo viviendas; y Maceda, estabilizado desde la noche del domingo con 400 hectáreas calcinadas y en el que resultó herido un brigadista por quemaduras en una pierna y un glúteo.

Asimismo, el municipio de Ponteceso (A Coruña) sufrió media docena de incendios en varios días durante el inicio de agosto, con los de Cospindo (245 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas) como los peores. Este municipio sufrió desalojos como los de Corme Aldea.

A Cañiza, parroquia de O Couto (295 hectáreas); Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); y A Fonsagrada, Monteseiro (150 hectáreas) son otros de los de mayor superficie de este verano.

Monte quemado en Chandrexa de Queixa por el incendio en la parroquia de Requeixo / ATBRIF

Estabilizado el fuego en las Fragas do Eume

En la provincia de A Coruña está estabilizado desde las 20.28 horas del domingo el incendio del municipio coruñés de Monfero, parroquia de Queixeiro, que obligó a desalojar el monasterio de Caaveiro y afectó al parque natural de As Fragas do Eume. Este fuego ha quemado cinco hectáreas desde su inicio en la tarde del domingo.

También está estabilizado el fuego de A Estrada (Pontevedra), parroquia de Souto, desde las 22,10 horas del domingo. Quema unas 20 hectáreas desde el mediodía del 10 de agosto.

Además, sigue controlado el fuego de A Fonsagrada (Lugo), parroquia de Monteseiro, que quema unas 150 hectáreas desde el pasado martes.