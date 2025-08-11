Del laboratorio a la cloaca: biotech gallego para combatir plagas urbanas

A lo largo de la historia, las plagas han sido una constante en los entornos urbanos. Ratas, cucarachas, termitas o mosquitos han llegado a representar en diferentes momentos y lugares un serio problema para la salud pública. Mantenerlos a raya supone, aún a día de hoy, un desafío para las autoridades sanitarias. El reto —que también impone Europa— es conseguir que los biocidas, la principal herramienta en el control de estas poblaciones de roedores e insectos, sean cada vez menos tóxicos y más eficaces.

Bajo esa premisa, investigadores de Bioga (Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida) participan en el proyecto Ecopest Tech Solutions II, coordinado por el andaluz Clúster onTech Innovation, que busca «revolucionar» el uso sostenible de biocidas en el control de esas plagas urbanas.

La iniciativa está incluida en el programa de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) y financiada por el Ministerio de Industria y Turismo con 400.000 euros. «Pretendemos utilizar sustancias menos tóxicas y echar mano de las tecnologías digitales para controlar insectos y roedores», explica a este diario desde Granada Antonio Alcántara, gerente del Clúster onTech Innovation, el mayor de Andalucía y coordinador del proyecto, en el que interviene un equipo integrado por unas 40 personas.

Cultivos de cepas microbianas / Cedida

La investigación ha superado ya la fase de laboratorio, en la que, como explica Alcántara, se han ido desarrollando bioinsecticidas para el control de cucarachas y roedores «mediante nuevas formulaciones y utilizando sustancias de origen natural, como cepas microbianas que, a su vez, dan lugar a otras sustancias que son las que combaten las plagas».

Sensores en alcantarillas

En estos momentos, el proyecto se encuentra en la etapa de validación en entornos reales. En el caso de Galicia, esas pruebas se realizarán en Vigo, más concretamente en sus alcantarillas, aunque no, según puntualiza el coordinador de la investigación, porque se haya detectado una mayor problemática con las plagas en la ciudad olívica.

En los sumideros vigueses, «con los permisos y licencias correspondientes», se comprobará la eficacia de las nuevas formulaciones y se monitorizarán los datos que se puedan recoger a través de sistemas digitales y algoritmos de predicción. «Con la instalación de sensores de movilidad y la utilización de la inteligencia artificial podremos, por un lado, detectar la presencia de esas plagas y, por otro, comprobar el impacto que la utilización de estos biocidas menos contaminantes está teniendo en esas poblaciones animales», señala Alcántara.

Si los resultados que se obtengan así lo aconsejan, los investigadores retomarán el trabajo en los laboratorios para perfeccionar los cultivos de cepas microbianas buscando la mayor eficacia posible en los productos, que deberán cumplir las exigencias del Reglamento europeo 528/2012 sobre uso y comercialización de biocidas.

Precisamente, uno de los objetivos del proyecto Ecopest Tech Solutions II es desarrollar tecnologías que permitan aplicar biocidas «únicamente cuándo y dónde sean necesarios». De esta manera, se reduciría la exposición de la población y del medio ambiente a sustancias químicas, en la línea de crear «ciudades más saludables».

Pese a lo que pudiera parecer, el enorme contraste que existe entre el clima gallego y el andaluz no es un handicap a la hora de validar el producto, sino todo lo contrario: debe funcionar en uno y otro territorio. «Al final, lo importante es que el dinero público que se invierte en un proyecto de I+D tenga el mayor impacto posible, con independencia de la zona o la región en la que se aplique ese producto», subraya Alcántara.

Transferencia a empresas

Dentro del proyecto, la gallega Bioga, que representa a 136 agentes del sistema biotecnológico gallego y que está acreditada como Agrupación Empresarial Innovadora desde 2023, desempeñará un papel importante en la transferencia de conocimiento a empresas del sector. La idea es que, una vez validados en las ciudades, los nuevos biocidas puedan ser utilizados por empresas de sanidad animal. «No llegarán directamente al consumidor, pero este sí se verá beneficiado por su utilización», confirma Alcántara.

La previsión del clúster onTech Innovation es que, en la tercera fase del proyecto, puedan volver a recibir financiación pública con vistas a poder comercializar los productos. Si todo sale como se espera, estos nuevos biocidas más sostenibles estarán en el mercado en el plazo de un año.