Contraste de temperaturas este lunes en Galicia: 15 grados de diferencia y posibilidad de tormentas

Después de un domingo en el que 244 concellos de toda Galicia mantuvieron activos avisos por altas temperaturas, parece que este lunes la ola de calor que golpea nuestra comunidad desde hace ocho días comienza a remitir.

Tal y como informan desde MeteoGalicia, se espera una jornada con un aumento de inestabilidad atmosférica y, pese a que la mayor parte del territorio gallego lucirá cielos despejados, las provincias de Lugo y Ourense podrían verse afectadas por chubascos de carácter tormentoso.

Comezamos a semana nunha situación pouco definida, cun lixeiro aumento da inestabilidade atmosférica.

Amencemos con néboas e brétemas costeiras, menos mestas cara ó mediodía. Nubes de evolución no interior sen descartar algún⛈️nas montañas. Calor no interior pero con temps en 📉 pic.twitter.com/wp1VFpSUgx — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) August 11, 2025

Por otro lado, la agencia de meteorología gallega pronostica que tanto a primera como a última hora, la niebla hará acto de presencia en las zonas costeras y, aunque las temperaturas mínimas no sufrirán cambio alguno, las máximas sí notarán un ligero descenso, provocando que los avisos por calor se reduzcan a municipios de las provincias de Pontevedra y Ourense.

Así con todo, la segunda ola de calor de este verano todavía dejará valores muy cercanos a los 40 grados este lunes en zonas interiores de Ourense, y a los 35 grados en muchos municipios del sur de la provincia de Pontevedra, por lo que en estos lugares todavía deben tenerse muy en cuenta las recomendaciones de evitar salir en las horas centrales del día y beber mucha agua.

Contrastes entre el litoral y el interior

Pese a seguir inmersos en la segunda ola de calor de este verano, los contrastes de temperaturas entre las ciudades de la costa y el interior podrán llegar a los 15 grados de diferencia este lunes en Galicia.

Según MeteoGalicia, mientras en Ourense capital podrían alcanzar de nuevo los 40 grados, la ciudad de A Coruña apenas llegará a los 25.

Temperaturas este lunes en Galicia

Ourense: 20°C - 40°C

Santiago: 15°C - 32°C

Lugo: 19°C - 32°C

Pontevedra: 17° - 28°C

Vigo: 18°C - 26°C

Ferrol: 18°C - 26°C

A Coruña: 19°C - 25°C