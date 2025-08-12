Dos bomberos con quemaduras, uno con una pierna rota y otro hallado semiinconsciente, en los virulentos incendios de Ourense

Un nuevo fuego originado en Oímbra este mediodía ya puso en peligro la vida de tres bomberos

En este momento se recuperan en el hospital

El fuego en Oímbra

El fuego en Oímbra / @Incendiosgalic1

Patricia Casteleiro

La provincia de Ourense está cercada por las llamas y pese al trabajo de los medios de emergencias, el viento y la virulencia de los fuegos juegan en contra de su extinción. Esta tarde a las 14.34 horas se inició un nuevo fuego en Oímbra, cercano a la parroquia de As Chas.

Aunque por el momento se desconocen las hectáreas, todo apunta a que no está siendo sencillo controlarlo. Según informan desde la Diputación de Ourense, dos bomberos de la brigada de la localidad sufrieron quemaduras de consideración mientras trabajaban y tuvieron que se atendidos in situ por el 061. Por ahora, permanecen con pronóstico reservado.

En el mismo foco, otro bombero desapareció y durante algunos momentos se generó una situación de gran tensión. Fue hallado, pero semiinconsciente, mareado. En estos momentos ya recibe atención médica. Tanto él como sus compañeros descansan ya en el hospital.

Una pierna rota en Maceda

El fuego de Maceda, ya considerado «gran incendio» porque supera las 500 hectáreas, continúa en activo. Un brigadista de Medio Rural que conducía una motobomba chocó contra un vehículo y se rompió una pierna. El 061 se desplazó hasta el lugar para atenderle. Este foco también está siendo especialmente complejo por la cercanía a varios núcleos habitados. Algunos vecinos de Calveliño de Monte, en la parroquia de Santiso, fueron desalojados por el fuego que afecta a la sierra de San Mamede.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
  2. El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
  3. La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
  4. Dos fiestas gastronómicas en Galicia que debes visitar este fin de semana: te harán la boca agua
  5. Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
  6. Contraste de temperaturas este lunes en Galicia: 15 grados de diferencia y posibilidad de tormentas
  7. La Xunta ve 'intencionalidad' en el incendio de Corme que se acercó a las casas
  8. La Guardia Civil de Santiago investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo

Incendios en Galicia: declarada la situación 2 en toda la provincia de Ourense, con cuatro fuegos descontrolados

Incendios en Galicia: declarada la situación 2 en toda la provincia de Ourense, con cuatro fuegos descontrolados

Dos bomberos con quemaduras, uno con una pierna rota y otro hallado semiinconsciente, en los virulentos incendios de Ourense

Dos bomberos con quemaduras, uno con una pierna rota y otro hallado semiinconsciente, en los virulentos incendios de Ourense

El Gobierno central responde al PPdeG: invirtió más de 275,5 millones desde 2018 en la conectividad en Galicia

El Gobierno central responde al PPdeG: invirtió más de 275,5 millones desde 2018 en la conectividad en Galicia

As Festas de San Roque de Vilagarcía encherán dun ambiente imperdible as rúas durante dez intensos días de programación

As Festas de San Roque de Vilagarcía encherán dun ambiente imperdible as rúas durante dez intensos días de programación

Un incendio en Ourense obliga a suspender la conexión ferroviaria con Madrid

Un incendio en Ourense obliga a suspender la conexión ferroviaria con Madrid

Las casas más caras de Galicia

Las casas más caras de Galicia

La Xunta asegura que la atención a las familias se hará «con otra modalidad» tras eliminar el programa Raogal

La Xunta asegura que la atención a las familias se hará «con otra modalidad» tras eliminar el programa Raogal

Seis días de verano, casi 1.000 positivos en alcohol y drogas en Galicia

Seis días de verano, casi 1.000 positivos en alcohol y drogas en Galicia
Tracking Pixel Contents