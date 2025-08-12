El Gobierno central responde al PPdeG: invirtió más de 275,5 millones desde 2018 en la conectividad en Galicia

El Partido Popular gallego acusó ayer al Ejecutivo de España de no solucionar la falta de cobertura en muchos puntos de la geografía gallega y de «castigar» a los gallegos. Hoy la Delegación del Gobierno en Galicia responde al las afirmaciones del viceportavoz del PPdeG en el Parlamento, Julio García Comesaña, mediante una nota de prensa en la que aseguran llevar invertidos 275,5 millones de euros desde 2018 en materia de conectividad y alta velocidad de Internet en Galicia. El delegado, Pedro Blanco, defiende esta actuación como «un esfuerzo sin precedentes» para conectar digitalmente toda la comunidad.

A través del programa ÚNICO Banda Ancha, que expirará a finales de año, «Galicia recibió casi 135 millones de euros, que permitirán llevar fibra óptica de alta velocidad a 290.000 viviendas y empresas», afirmala Delegación del Gobierno en un comunicado al que tuvo acceso EL CORREO GALLEGO. Con el objetivo de reducir la brecha digital existente en la comunidad, especialmente en las localidades rurales, el Ministerio de Transformación Digital invierte fondos europeos en las cuatro provincias gallegas, según especifican en una nota.

Así, «con una inversión de 38,2 millones en A Coruña para alcanzar 71.276 unidades inmobiliarias; 39,1 millones en Lugo para el despliegue en 89.316 viviendas; más de 30 millones en Ourense para aproximar la fibra a 64.126 hogares; y más de 27 millones en Pontevedra para beneficiar a 63.299 viviendas y empresas», el Gobierno central busca impulsar la conectividad digital en Galicia.

Asimismo, el Gobierno central señala el programa ÚNICO 5G, que destinó a Galicia más de 76 millones de euros para desplegar tanto redes pasivas de fibra óptica (backhaul) como redes activas 5G, con una inversión de 25,4 millones en A Coruña, 21,8 millones en Lugo, 18,8 en Ourense y 9,9 millones en Pontevedra. Un despliegue que permitirá dar cobertura a «181.964 habitantes y más de 5.800 kilómetros de carreteras en Galicia».

Galicia, a la cola de España

Sin embargo, a pesar de la inversión, son muchas las villas y aldeas que denuncian falta de cobertura telefónica o de acceso a Internet varias veces al año en buena parte del territorio gallego, sobre todo en el rural lucense o ourensano. Ante esto, la Delegación del Gobierno reconoce que el «despliegue de la conectividad universal es complejo, especialmente en territorios con alta dispersión poblacional como Galicia». Además, avanza estar «trabajando mano a mano con los concellos para alcanzar el objetivo de que el 100% de la población gallega disponga de conexión ultrarrápida en 2025», según el comunicado emitido hoy.

A renglón seguido, ha enfatizado que «España lidera el despliegue de fibra óptica en Europa» y se sitúa en la vanguardia a nivel mundial, con el «objetivo de que a finales de 2025 todo el territorio disponga de Internet de alta velocidad bien por fibra óptica o a través de satélite».