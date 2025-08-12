Un incendio en Ourense obliga a suspender la conexión ferroviaria con Madrid

«Suspendida la circulación entre Ourense-Taboadela y Santiago por varios focos de incendio. Bomberos están actuando en la zona». Con esta frase, rotulada en las pantallas luminosas de la estación intermodal de la capital gallega, anunciaba Renfe este mediodía a los cientos de pasajeros que esperaban para coger sus trenes hacia Ourense y Madrid que el servicio quedaba suspendido de manera indefinida desde las 13.45 horas.

Un incendio en la provincia termal, concretamente entre Taboadela y Ourense, y que en estos momentos circunda la ciudad termal con afectación en diferentes barrios, ha obligado a Adif a cortar la tensión en ese tramo a petición de los bomberos, que trabajan ya en la zona. Fuentes del operador ferroviario han explicado a Europa Press que todavía no está determinada la causa de los fuegos, si bien personal de la compañía ha trasladado a viajeros afectados que el fuego lo produjo el propio tren a su llegada a la ciudad. Una hipótesis que ha difundido también el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en sus redes sociales.

FDV

En un comunicado de prensa Renfe anuncia que «ha preparado un plan alternativo por carretera entre A Gudiña y Ourense para los trenes del corredor que están en circulación. De modo que el AVE Madrid Chamartín-Vigo Urzaiz, que se encontraba detenido en Taboadela por esta incidencia, está ya retrocediendo a la estación de A Gudiña para ser transbordado. Renfe ha previsto una decena de autobuses para que los viajeros de este tren puedan proseguir su viaje a destino».

Sin embargo, en la estación de Santiago hay en estos momentos cientos de pasajeros a los que hasta este momento no se le ha facilitado «ningún medio alternativo» para poder llegar a sus hogares. Tampoco se le ha comunicado «aproximadamente cuánto tiempo puede mantenerse la vía cerrada» para los servicios ferroviarios entre Santiago y Ourense y la alta velocidad hacia la capital estatal. Fuentes del operador ferroviario consultadas por este diario aseguran que están «tratando de gestionar una alternativa» para aquellos pasajeros parados en Santiago pero aducen que, en estos momentos, «los AVE mueven muchísima gente y es difícil encontrar otro medio en un periodo tan corto de tiempo». En cualquier caso, Renfe ha habilitado el cambio y anulación sin coste de los billetes para todos aquellos que prefieran no viajar

El operador ferroviario asegura que «irá actualizando toda la información al respecto de esta incidencia en @inforenfe y a través de todos sus canales de comunicación».

Reestablecida la conexión Santiago-Ourense

Al filo de las 17.00 horas, el primero de los trenes suspendidos con destino Ourense partía después de que Renfe lograse reestablecer la conexión entre la capital gallega y la ciudad termal. En este momento continúan suspendidos los servicios de Alta Velocidad que conectan la comunidad con la capital estatal.