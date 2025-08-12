Incendios forestales en Galicia: activan el nivel 2 en Chandrexa por la cercanía del fuego a viviendas

El fuego sigue descontrolado en Chandrexa de Queixa, donde ya han ardido más de 3.000 hectáreas en el que es ya el peor incendio de un verano en el que las llamas ya han calcinado más superficie que en todo 2024. El Gobierno gallego ha activado esta noche la situación 2 de emergencia en el incendio que afecta a Chandrexa (Ourense), donde este martes se despliega la Unidad Militar de Emergencias (UME), como medida de prevención ante el peligro por la proximidad de las llamas a varios núcleos de población. En el mismo nivel de emergencia se encuentra desde la pasada noche el fuego que afecta a Maceda. Con todo, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, afirmó igualmente a última hora de este lunes que «ninguno de los incendios reviste peligro para la población».

El incendio de Maceda comenzó a las 03:13 horas de esta madrugada la Xunta ha declarado allí el nivel 2, como medida preventiva, por su proximidad a los núcleos de Calveliño do Monte y Santiso. Para la extinción de este incendio se han movilizado, por ahora, 5 agentes, 6 brigadas y 4 motobombas.

Unas horas antes se activó la situación 2 en Chandrexa de Queixa, que arde desde el viernes por la tarde, por su proximidad a zonas de población. Ese fuego avanza por el Macizo Central de Ourense, a unos 1.500 metros de altitud y con muchos puntos a los que solo pueden acceder medios aéreos. Para su extinción se han movilizado hasta el momento 14 técnicos, 51 agentes, 79 brigadas, 40 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 14 aviones, medios de extinción a los que se incorpora hoy la UME tras haberlo solicitado la Xunta.

Otro nuevo foco que surgió durante la noche es el de la localidad lucense de Samos, con 200 hectáreas quemadas desde poco antes de la medianoche.

Por otra parte, se ha desactivado el nivel 2 en el incendio de Vilardevós, en la parroquia de Moialde, que evoluciona favorablemente y afecta a alrededor de 40 hectáreas.

En Ourense siguen activos los de Monterramo, parroquia de Paredes, desde las 04:50 horas, con 120 hectáreas quemadas, y otro en Cartelle, parroquia de Anfeoz, con 20 hectáreas. Además, se encuentran estabilizados, desde cerca de la medianoche, el de Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos, con 180 hectáreas calcinadas; y el de Castro de Escuadro, en Maceda, donde se ha desactivado la situación 2 después de que ese fuego se reactivara el lunes por la tarde (450 hectáreas).

También está controlado desde la madrugada, el de Mourazos, en Verín, con la situación 2 desactivada, y se ha extinguido el de Padrenda.

En A Coruña sigue controlado el de Monfero, que afecta al Parque Natural das Fragas do Eume (5 hectáreas), mientras que en Lugo se ha decretado un fuego en Samos, parroquia de Santalla, con 200 hectáreas quemadas desde las 23:27 horas del lunes, y está controlado el de Monteseiro, en A Fonsagrada.

En Pontevedra, continúa estabilizado desde el domingo el de Souto, en A Estrada, con 20 hectáreas quemadas.

Interior declara la fase de preemergencia del plan estatal El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones. La fase de preemergencia, decretada a las 2:00 horas de este martes por la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico y, por tanto, no afecta a las competencias de dirección y gestión que corresponden a las autonomías, según señala Interior en un comunicado. La decisión de Interior se produce ante los múltiples incendios activos en las comunidades autónomas afectadas: Madrid, Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura que han provocado el desalojo de miles de personas y causado la muerte de un hombre por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).

Los peores incendios del verano

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado en las últimas horas que detrás de la "inmensa mayoría" de los incendios de este verano están "personas que los provocan", aunque el calor agrave los fuegos y complique su extinción. Hasta la fecha, los incendios de mayor magnitud este verano se registran en la provincia de Ourense: Chandrexa (3.000 hectáreas); Vilardevós, extinguido tras quemar 578,7 hectáreas y que puso en riesgo viviendas; y Maceda, con 450 hectáreas calcinadas y en el que resultó herido un brigadista por quemaduras en una pierna y un glúteo.

Asimismo, el municipio de Ponteceso (A Coruña) sufrió media docena de incendios en varios días durante el inicio de agosto, con los de Cospindo (245 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas) como los peores. Este municipio sufrió desalojos como los de Corme Aldea.

A Cañiza, parroquia de O Couto (295 hectáreas); Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); y A Fonsagrada, Monteseiro (150 hectáreas) son otros de los de mayor superficie de este verano.

La Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 para avisar en caso de detectar algún fuego forestal y el 900815085, anónimo y gratuito, para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento.