La Xunta asegura que la atención a las familias se hará «con otra modalidad» tras eliminar el programa Raogal

Esta mañana, Román Rodríguez, conselleiro de Educación, prometió que las familias vulnerables no se quedarán sin atención por parte de la Administración pública una vez eliminado el programa Raogal. En 2021, la Xunta impulsaba la Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia (Raogal), cuyo objetivo principal era el «acompañamiento, motivación y seguimiento personalizado del alumnado más vulnerable educativamente», poniendo el foco especialmente en el abandono escolar, el estudiantado con dificultades de aprendizaje o el absentismo por su situación socioeconómica o de condición de salud.

A finales de julio de 2025, cuatro años después de su puesta en marcha, el Ejecutivo gallego comunicaba la finalización de este programa a partir del próximo mes de septiembre, calificado por fuentes de la Consellería de Educación como «experimental», una concepción que hoy repitió el propio conselleiro.

No obstante, preguntado por medios de comunicación durante un acto este martes, Román Rodríguez aseguró que, tras su supresión, «no va a desaparecer la atención, ni va a desaparecer la preocupación que tiene la Xunta por tener el sistema educativo más equitativo de España». Además, avanzó la próxima creación de un nuevo sistema que lo sustituya y que «posibilite seguir haciendo lo mismo con otra modalidad».

Raogal estaba financiada por el Ministerio de Educación a través de unos fondos europeos Next Generation que ya se agotaron. Por ello, Educación tuvo que suprimirlo. Sin embargo, según indicaron a la agencia Europa Press fuentes próximas a la Consellería , esta llegó a pedir una reválida del programa, pero «no se le dio continuidad».

El programa dividía Galicia en una quincena de zonas geográficas, en las que, en cada una, había unos centros concretos que atendían las necesidades del alumnado de varios colegios e institutos. De hecho, el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había anunciado el pasado mes de mayo la consolidación de Raogal cuando presentó la nueva estrategia de inclusión educativa.