Detenido un hombre por la muerte de otro por un disparo en Mesía

La investigación está a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago

Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo.

Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo. / Juan Moreno - Europa Press - Archivo

EFE

Un hombre ha sido detenido por la muerte violenta, por un disparo de arma de fuego, de otro varón en Mesía (A Coruña). La Guardia Civil ha informado este miércoles de la detención y ha añadido que se espera que "a lo largo del día de mañana pase a disposición judicial".

Fuentes próximas a la investigación han indicado a la agencia EFE que la persona detenida estaba presente en el lugar de los hechos.

 La alerta llegó al 112 a las 17:10 horas de este domingo, por lo que se trasladó al punto un helicóptero medicalizado, pero ya no pudo hacer nada por la vida de la víctima.

La investigación está a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
  2. El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
  3. La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
  4. Dos fiestas gastronómicas en Galicia que debes visitar este fin de semana: te harán la boca agua
  5. Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
  6. Contraste de temperaturas este lunes en Galicia: 15 grados de diferencia y posibilidad de tormentas
  7. La Xunta ve 'intencionalidad' en el incendio de Corme que se acercó a las casas
  8. La Guardia Civil de Santiago investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo

Detenido un hombre por la muerte de otro por un disparo en Mesía

Detenido un hombre por la muerte de otro por un disparo en Mesía

Los tres brigadistas hospitalizados con quemaduras muy graves evolucionan "favorablemente"

Los tres brigadistas hospitalizados con quemaduras muy graves evolucionan "favorablemente"

Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda

Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda

La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes

La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes

Las casas más caras de Galicia

Las casas más caras de Galicia

Incendios en Galicia: declarada la situación 2 en toda la provincia de Ourense, con seis fuegos activos

Incendios en Galicia: declarada la situación 2 en toda la provincia de Ourense, con seis fuegos activos

Un incendio en Ourense obliga a suspender la conexión ferroviaria con Madrid durante 5 horas

Un incendio en Ourense obliga a suspender la conexión ferroviaria con Madrid durante 5 horas

Dos bomberos con quemaduras, uno con una pierna rota y otro hallado semiinconsciente, en los virulentos incendios de Ourense

Dos bomberos con quemaduras, uno con una pierna rota y otro hallado semiinconsciente, en los virulentos incendios de Ourense
Tracking Pixel Contents