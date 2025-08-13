Un detenido por la muerte del hombre que falleció de un disparo en Mesía

La Guardia Civil ha detenido a una persona por su presunta relación con la muerte de un hombre de 44 años que falleció tras recibir un disparo en una vivienda situada en el municipio coruñés de Mesía. El caso está bajo secreto de sumario.

Según confirmaron desde el instituto armado, está previsto que el arrestado, del que no se ha facilitado ninguna información, pase a disposición judicial a lo largo del día de mañana jueves.

La investigación corre a cargo del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santiago.

El fallecido es Óscar Pallas Gómez, de 44 años, vecino de Ordes. Residía en el lugar de A Cruz, en la parroquia de Lesta. Estaba casado y era padre de una hija. La víctima trabajaba en la empresa Cerceda Sol (Ordes), que se dedica a la recogida de residuos.

El homicidio que se investiga se produjo el domingo, en torno a las 17.10 horas, en una casa unifamiliar ubicada en la parroquia de Visantoña en la que se encontraba el fallecido. Fue un hombre que reside habitualmente en la vivienda, presumiblemente amigo de la víctima, quien dio la voz de alarma sobre lo ocurrido. Según ha trascendido, habría sido esa persona la que encontró al hombre con un impacto de arma de fuego a su llegada a la casa después de tomar algo en un bar de la zona.

Tras recibir el aviso del 112 Galicia, un helicóptero medicalizado acudió a la vivienda, aunque el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida del hombre.

Hasta el inmueble se desplazaron los efectivos del equipo de criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil, que realizaron una primera inspección ocular en el lugar de los hechos.