Heridos, evacuaciones y confinamientos: la ola de incendios en Galicia se ceba con Ourense

Quince incendios, seis de ellos activos, siguen arrasando Galicia. La ola de fuegos, que afecta principalmente a la provincia de Ourense y ya ha quemado 8.0000 hectáreas, ha dejado esta noche un balance de varios heridos, evacuaciones y confinamientos. Además de los tres brigadistas de la brigada municipal de Oímbra que sufrieron quemaduras, la lista de heridos se completa con tres personas con quemaduras, tres con traumatismos, dos personas con problemas respiratorios y cuatro personas atendidas por crisis de ansiedad, según informa el 112 Galicia en la mañana de este miércoles.

Las llamas han obligado también a realizar evacuaciones, como las del municipio ourensano de A Pobra de Trives. En Penapetada fueron evacuadas 17 personas, que ya han vuelto a sus casas. A ellos se suman dos decenas de evacuados en Somoza, que siguen sin poder regresar a sus viviendas en la mañana de este miércoles. Tampoco han vuelto todavía a sus casas tres vecinos de A Palela, en Maceda.

El fuego también ha amenazado núcleos como los de Calveliño do Monte en Maceda, o As Chás en el de ayuntamiento de Oímbra, donde también hubo evacuaciones. De Oímbra, el fuego pasó a Monterrei, donde se acercó a las casas de Medeiros. Allí ardieron patios y se produjeron evacuaciones, según su alcalde, José Luis Suárez. Más de 500 personas tuvieron que ser confinadas en Medeiros, Flariz y A Salgueira. En A Mezquita, 50 usuarios de una residencia de la tercera edad también tuvieron que pasar la noche en otro centro por el incendio en la parroquia de Esculqueira que este martes obligó a desalojarles.

Evacuación en Manzaneda

Además, 170 niños de un campamento infantil en la estación de Manzaneda tuvieron que pasar la noche confinados en las instalaciones antes de poder abandonar esta mañana el lugar para volver con sus familias, a las que se les pidió que no intentaran acceder al complejo por la noche ya que podían correr riesgos y entorpecer la labor de los servicios de emergencias. Allí, se desplegó un importante dispositivo para garantizar su seguridad en todo momento y, según los medios de extinción, lograron estabilizar las llamas, que siguieron sin control en otros puntos del municipio.

Quince incendios, seis activos

Según el último balance de la Consellería de Medio Rural, hay quince incendios en Galicia, seis de ellos activos, y se mantiene la situación 2 de emergencia tanto en la provincia de Ourense como en el fuego de Dozón, en Pontevedra, que sigue sin control tras quemar 300 hectáreas.

Incendio en Chandrexa de Queixa. / @AT_Brif

En Ourense continúan activos los de Chandrexa de Queixa, tanto el de Requeixo (4.500 hectáreas) como el de Parafita (500 ha), además de los de Maceda-Santiso (1.700 ha), Oímbra-A Granxa (más de 200 ha) y A Mezquita-A Esculqueira (100 ha). Están estabilizados en esa provincia los de Ourense-Seixalbo (50 ha), Maceda-Castro de Escuadro (450 ha), Vilariño de Conso-Mormentelos (180 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Vilardevós-Moialde (40 ha), así como el de Samos-Santalla (200 ha), en Lugo.

Están controlados los de Verín-Mourazos (9 hectáreas), en Ourense, y los de A Estrada-Souto, en Pontevedra (20 ha), y A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), en Lugo.

Ya se ha dado por extinguido el de Cartelle-Anfeoz (14,6 ha), en la provincia ourensana.

Paralelamente, se ha restablecido la circulación en la autovía A-52, que estuvo cortada entre A Mezquita y Cualedro (Ourense), así como en la autovía AG-53 (que une Santiago con Ourense) y la carretera N-525, que estuvieron cortadas en Dozón (Pontevedra), se ha restablecido tras su afectación por la ola de incendios. También ha vuelto a circular el tren entre Santiago y Ourense, así como el AVE entre Galicia y Madrid.