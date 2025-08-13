Interrumpida de nuevo la línea de alta velocidad Galicia-Madrid por otro fuego en Ourense

La línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid se encuentra otra vez interrumpida por un incendio forestal entre A Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y A Gudiña (Ourense) que está próximo a la infraestructura ferroviaria, según ha confirmado el gestor ferroviario Adif.

El gestor ferroviario ya tuvo que interrumpir esa misma línea de tren durante más de cinco horas este martes por otro fuego cercano al que de ahora, entre la ciudad de Ourense y la localidad de Taboadela. el incendio que ha provocado este NUEVO corte se encuentra en la zona sureste de la provincia de Ourense, a escasos kilómetros de la frontera con León.

Pasajeros en la estación de Santiago tras la suspensión de la circulación hacia Ourense y Madrid / Óscar Álvarez

Los trenes con origen Madrid sólo circulan hasta Zamora, mientras que los procedentes de Galicia finalizan su recorrido en Ourense, ha explicado Adif en una publicación en sus redes sociales.

El incendio también ha provocado el corte de la Autovía de las Rías Baixas -la A-52 que conecta las localidades de Benavente y Vigo- en ambos sentidos entre los kilómetros 112 y 129 y entre el kilómetro 115 y 128 de la N-525.