CORTADA LA AUTOVÍA DE LAS RÍAS BAIXAS EN AMBOS SENTIDOS
Interrumpida de nuevo la línea de alta velocidad Galicia-Madrid por otro fuego en Ourense
El incendio también ha provocado el corte de la Autovía de las Rías Baixas (Benavente-Vigo) en ambos sentidos entre los kilómetros 112 y 129 y entre el kilómetro 115 y 128 de la N-525
EFE
La línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid se encuentra otra vez interrumpida por un incendio forestal entre A Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y A Gudiña (Ourense) que está próximo a la infraestructura ferroviaria, según ha confirmado el gestor ferroviario Adif.
El gestor ferroviario ya tuvo que interrumpir esa misma línea de tren durante más de cinco horas este martes por otro fuego cercano al que de ahora, entre la ciudad de Ourense y la localidad de Taboadela. el incendio que ha provocado este NUEVO corte se encuentra en la zona sureste de la provincia de Ourense, a escasos kilómetros de la frontera con León.
Los trenes con origen Madrid sólo circulan hasta Zamora, mientras que los procedentes de Galicia finalizan su recorrido en Ourense, ha explicado Adif en una publicación en sus redes sociales.
El incendio también ha provocado el corte de la Autovía de las Rías Baixas -la A-52 que conecta las localidades de Benavente y Vigo- en ambos sentidos entre los kilómetros 112 y 129 y entre el kilómetro 115 y 128 de la N-525.
- Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Dos fiestas gastronómicas en Galicia que debes visitar este fin de semana: te harán la boca agua
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Contraste de temperaturas este lunes en Galicia: 15 grados de diferencia y posibilidad de tormentas
- La Xunta ve 'intencionalidad' en el incendio de Corme que se acercó a las casas
- La Guardia Civil de Santiago investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo