El mapa de los incendios en Galicia: Ourense acapara el 80% de las más de 14.300 hectáreas arrasadas

Auguraban los expertos un verano de incendios complicado en Galicia, tras dos campañas muy tranquilas. Las abundantes lluvias registradas entre el otoño y la primavera dejaron una vegetación exuberante en los montes, combustible listo para cuando las condiciones fuesen propicias. La meteorología ha puesto el resto de ingredientes: el verano está siendo extremadamente seco y cálido, y desde finales de julio la dominancia del viento del nordés ha acabado de crear el cóctel perfecto para la expansión de las llamas.

Desde que comenzó julio y hasta el mediodía de este martes, han ardido en la comunidad al menos 14.313 hectáreas, frente a las 2.664 del muy benévolo 2024. El objetivo del Pladiga para todo 2025 se sitúa en no superar las 18.800 ha. En el recuento de este verano solo figuran los que la Xunta comunica de manera sistemática: los fuegos superiores a 20 hectáreas, los que obligan a decretar la situación 2 y los que afectaron a parques nacionales.

Tras un julio sin grandes sobresaltos, el grueso de las hectáreas quemadas, más de 13.500, se concentra en la quincena que va desde el 28 de julio hasta este 13 de agosto, en coincidencia con un ascenso térmico fuera de lo común.

Distribución del fuego

A finales de mes, el fuego comenzó afectado al sur de Pontevedra, con situaciones complicadas en A Cañiza, Tomiño o Salvaterra do Miño, y el foco se desplazó después a A Costa da Morte, en especial a Ponteceso. Fueron incendios muy peligrosos, al producirse en la interfaz forestal-urbana, ese espacio donde nutridos núcleos de viviendas están rodeados de monte.

Pero enseguida Ourense, la provincia históricamente más castigada, ha asumido el protagonismo. Los seis grandes incendios forestales, los que superan las 500 hectáreas, de lo que va de campaña se produjeron allí: Chandrexa de Queixa-Requeixo (4.500 ha, activo), Chandrexa de Queixa-Palafita (1.500 ha, activo), Maceda-Santiso (1.700 ha, activo), Oímbra (1.500 ha), A Mezquita (1.000 ha) y Vilardevós (578 ha, extinguido). En la provincia han ardido unas 11.700 hectáreas desde principios de julio, el 81,2% del territorio afectado en toda Galicia.

Estos incendios de Ourense, en especial los que afectan al Macizo Central, se han agigantado por las dificultades del terreno, que impiden a los medios desplegarse en su totalidad. Este martes al mediodía, de los seis focos que permanecen activos (más de 10.600 hectáreas arrasadas), cinco se localizan en esta provincia y otra más en el municipio pontevedrés de Dozón, en el límite entre ambas demarcaciones.

