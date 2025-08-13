Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda

A las 10.00 horas los equipos de emergencias procederán a desplazarlos cautelosamente por carretera

Los bomberos de Valdeorras y la UME custodiaron el recinto toda la noche

Imagen de la zona de la Estación, ayer.

Imagen de la zona de la Estación, ayer. / BrifLaza

Patricia Casteleiro

El nuevo fuego de Chandrexa de Queixa, otro entre los ocho originados ayer en la provincia de Ourense, ya lleva 400 hectáreas calcinadas (el otro que hay en la zona arrasa ya 4.000). La Estación de Manzaneda se interpuso en el camino de este virulento foco, pero un amplio dispositivo de brigadas y otros profesionales de emergencias lograron establecer un perímetro de seguridad para que las llamas no se adentrasen en las instalaciones.

La situación fue especialmente tensa porque en el interior había 170 niños y 30 trabajadores en un campamento. En un primer momento fueron desplazados a un campo de fútbol próximo , pero al constatar que ya no había peligro en las instalaciones, se decidió que pasarían allí la noche. Los bomberos de Valdeorras y la UME custodiaron el recinto a todas horas para asegurarse de que todo estuviese en orden.

Ahora, el plan de evacuación está trazado: a las 10.00 horas sacarán a las 200 personas de la Estación en autobuses custodiados por la Guardia Civil, siempre que las condiciones sean seguras. Así lo aseguran desde la Deputación de Ourense que, además, anuncian que tras la marcha de los menores acudirán medios aéreos para tratar de apaciguar el fuego.

Noticias relacionadas y más

Pese a los momentos de miedo y tensión que vivieron los niños y el personal durante la tarde y al principio de la noche, desde los efectivos de emergencias cuentan que finalmente pudieron estar tranquilos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
  2. El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
  3. La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
  4. Dos fiestas gastronómicas en Galicia que debes visitar este fin de semana: te harán la boca agua
  5. Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
  6. Contraste de temperaturas este lunes en Galicia: 15 grados de diferencia y posibilidad de tormentas
  7. La Xunta ve 'intencionalidad' en el incendio de Corme que se acercó a las casas
  8. La Guardia Civil de Santiago investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo

Heridos, evacuaciones y confinamientos: la ola de incendios en Galicia se ceba con Ourense

Heridos, evacuaciones y confinamientos: la ola de incendios en Galicia se ceba con Ourense

Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda

Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda

La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes

La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes

Las casas más caras de Galicia

Las casas más caras de Galicia

Incendios en Galicia: declarada la situación 2 en toda la provincia de Ourense, con seis fuegos activos

Incendios en Galicia: declarada la situación 2 en toda la provincia de Ourense, con seis fuegos activos

Un incendio en Ourense obliga a suspender la conexión ferroviaria con Madrid durante 5 horas

Un incendio en Ourense obliga a suspender la conexión ferroviaria con Madrid durante 5 horas

Dos bomberos con quemaduras, uno con una pierna rota y otro hallado semiinconsciente, en los virulentos incendios de Ourense

Dos bomberos con quemaduras, uno con una pierna rota y otro hallado semiinconsciente, en los virulentos incendios de Ourense

El Gobierno central responde al PPdeG: invirtió más de 275,5 millones desde 2018 en la conectividad en Galicia

El Gobierno central responde al PPdeG: invirtió más de 275,5 millones desde 2018 en la conectividad en Galicia
Tracking Pixel Contents