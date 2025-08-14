INGRESA EN PRISIÓN
El detenido por el homicidio de Mesía es el hombre que dio la voz de alarma
El varón ha pasado en la mañana de este jueves a disposición judicial en Ordes y, posteriormente, ha ingresado en prisión
Esta mañana ha pasado a disposición judicial en Ordes el hombre detenido ayer por la muerte de un vecino de esa misma localidad en una vivienda situada en la parroquia de Visantoña, en el concello coruñés de Mesía, el pasado domingo.
Según ha podido confirmar El Correo Gallego, a través de fuentes cercanas a la investigación, el varón arrestado ayer sería el hombre que reside habitualmente en la vivienda en la que fue hallada la víctima, presumiblemente amigo del mismo, y que dio la voz de alarma tras la muerte de Ó. P. G. a causa de un disparo. Tras declarar ante el juez, el varón ha ingresado en prisión provisional en el centro penitenciario de Teixeiro.
El suceso ocurrió el pasado domingo, al filo de las cinco de la tarde, en una vivienda unifamiliar de Visantoña. Tras recibir el aviso del 112 Galicia, un helicóptero medicalizado se trasladó al lugar de los hechos, aunque el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida del hombre.
Hasta el inmueble se desplazaron también efectivos del equipo de criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil que realizaron una primera inspección ocular del lugar de los hechos. La investigación está en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Santiago y el caso se mantiene bajo secreto de sumario.
- Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Dos fiestas gastronómicas en Galicia que debes visitar este fin de semana: te harán la boca agua
- Las casas más caras de Galicia
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Contraste de temperaturas este lunes en Galicia: 15 grados de diferencia y posibilidad de tormentas
- La Guardia Civil de Santiago investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo