Mayor de 65 años y con un tractor de su generación: perfil del accidentado en el rural

Aquel que pasee por cualquier aldea gallega se encontrará en algún momento con un vecino de edad avanzada conduciendo su maquinaria. Por un camino, por una finca, con o sin otros pasajeros en el remolque, o con o sin elementos de la carrocería del vehículo, como pueden ser las propias puertas. Una estampa bastante común en buena parte del rural que la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 pone en el punto de mira, al cobrarse más de 50 vidas en los últimos cuatro años. Aunque en 2024 se aprecia un ligero descenso de la siniestralidad, se superó el centenar de accidentes: 125 siniestros y 132 personas asistidas, sobre todo entre abril y agosto.

«Los siniestros provocados por carencias técnicas o del mantenimiento del vehículo o posibles imprudencias de la persona que conduce convierten los accidentes de tractor en una de las principales causas de mortalidad en el campo», advierte Urxencias Sanitarias. A esto hay que añadir que los vecinos de las aldeas de Galicia son cada vez más mayores, y el prácticamente inexistente relevo generacional hace que muchos octogenarios acaben poniéndose al frente del volante del tractor a pesar de ver sus reflejos mermados por la edad.

Urxencias Sanitarias asistió a 132 personas en Galicia en 2024

Y es que así es el perfil del accidentado en este tipo de vehículos en Galicia: un hombre mayor de 65 años, mayoritariamente oriundo de la provincia de A Coruña, y cuya máquina supera, con creces, la treintena, según los datos proporcionados a este diario por la Consellería de Sanidade.

Centenares de accidentes al año

Coincidiendo con «este período del año en el que aumentan las horas de sol y los días son más largos», Urxencias Sanitarias de Galicia recuerda la importancia de «cumplir con las medidas de seguridad en la conducción de este vehículo agrícola». El año pasado fue Pontevedra la provincia que más accidentes registró, un total de 37, y los concellos donde más hubo fueron A Estrada y Mos, con cinco siniestros cada uno. Tras ellos se situaron los municipios de O Barco de Valdeorras, Begonte, Marín, Pontevedra y Ribeira, según los datos ofrecidos por la Xunta.

Sin embargo, tanto en 2023 como en 2022, fue la provincia de A Coruña la que más percances en tractor sufrió.

En 2023, se atendieron 145 accidentes. El municipio con mayor cifra de siniestros de este tipo fue Santa Comba. En la estadística figuran a continuación Silleda, Baralla, Cerceda, A Fonsagrada, Ordes, O Pino, Ponteceso y Vila de Cruces. En la provincia de A Coruña la conducción imprudente de los tractores provocó 64 siniestros, lo que la sitúa a la cabeza.

Lo más común: volcar

Volcar es la causa más habitual en este tipo de accidentes. Desde Urxencias Sanitarias-061 advierten de que «el vehículo debe disponer de una estructura homologada de protección, se debe poner el cinturón de seguridad y, regularmente, realizar un mantenimiento adecuado».

El personal sanitario de emergencias subraya que es fundamental circular a una velocidad adecuada y «extremar la precaución en caminos en mal estado» para evitar volcar.

Además, en caso de sufrir un accidente de este tipo, el 061 recomienda al conductor permanecer en el interior de la cabina, «mientras se agarra fuertemente al volante o a una estructura similar», y desaconseja saltar al exterior para evitar posibles lesiones.