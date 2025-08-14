OLA DE INCENDIOS
Renfe restablece la circulación de trenes entre Galicia y Madrid
Ya ha salido un tren de Chamartín en dirección Zamora, Ourense y A Coruña
8.300 hectáreas quemadas en un total de 16 incendios en Galicia. Es el terrible balance de las últimas 24 horas de la ola de incendios en nuestra comunidad, que ya supera las 16.600 hectáreas calcinadas desde el pasado 1 de julio, una superficie equivalente a la que ardió en todo 2023 y 2024 juntos.
Unos incendios que obligaban a suspender a las 15.15 horas de este miércoles la conexión ferroviaria entre la meseta y Galicia a la espera de que la situación mejorara hoy jueves, pero que, lamentablemente, ha tenido que continuar cerrada a primera hora debido a la proximidad a la vía de los fuegos activos en A Mezquita y A Gudiña, en Ourense.
Una situación que ha obligado a Renfe a seguir realizando tareas de reconocimiento de la infraestructura a su paso por la zona de los incendios, la cual ha dado su visto bueno al restablecimiento de la conexión entre Madrid y Galicia poco después de las 09.45 horas con un tren que saldrá de la estación de Chamartín con destino Zamora, Ourense y A Coruña en los próximos minutos.
Cuando los incendios estuvieran controlados
Renfe anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid siempre y cuando "el incendio estuviera controlado", y señaló que ya tenía programados trenes especiales para los usuarios que no habían podido viajar por la suspensión del servicio ferroviario ayer miércoles.
Tras reanudarse esta mañana la conexión ferroviaria, la empresa pública ha comunicado en su cuenta de 'X' que "el resto de servicios irán restableciendo de forma paulatina" hasta recuperar la normalidad.
