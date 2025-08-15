La Axencia Galega de Emerxencias recomienda el confinamiento en una treintena de municipios de Ourense y Lugo

En la tarde de este viernes centenares de teléfonos móviles en el interior de Galicia repicaron una alarma de emergencia a un tiempo. Se trata del sistema ES-Alert activado por la Dirección Xeral de Emerxencia e Interior y el 112, mediante el cual la vecindad de más de 30 concellos de las provincias de Ourense y Lugo fue alertada del peligro de los incendios tan cercanos.

Según indica la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), los municpios en los que se emitió el ES-Alert fueron: Oímbra, Cualedro, Monterrei, Laza, Verín, Vilardevós, Riós, A Mezquita, A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, O Bolo, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, Castrocaldelas, A Teixeira, San Xoán de Río, Larouco, Petín, A Rúa, Quiroga, Ribas de Sil, O Barco de Valdeorras, Vilamartín, Xinzo, Trasmiras, Baltar, Folgoso do Courel y Rubiá.

De igual forma, dada la proximidad geográfica, esta alerta también pudo llegar a más concellos limítrofes.

Permanecer dentro de las viviendas

Además, la Axega recomienda el confinamiento para la población de estos núcleos. Dada la gravedad de la situación, recomiendan no realizar desplazamientos ante el avance de las llamas y, además, alertan de «un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas», por lo que se ha hecho un llamamiento a la población.

«Si está en el exterior y no tiene donde confinarse, aléjese de los lugares afectados. Siga las indicaciones de los servicios de emergencia y manténgase informado a través de las fuentes oficiales», reza el mensaje que ha hecho sonar las alarmas de los vecinos de Ourense.

En concreto, los servicios de emergencias piden extremar las precauciones y que sigan las indicaciones. La alerta de Protección Civil que ha llegado a los móviles ciudadanos insta, ante el avance de los incendios, a evitar cualquier desplazamiento innecesario y a permanecer dentro de las viviendas.