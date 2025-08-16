Bomberos de Ourense dejan sus vacaciones para atajar los fuegos

En medio de la virulenta ola de incendios que rodea la provincia, generando miedo, devastación y caos, florecen también gestos solidarios, como el de una lista de efectivos del Parque de Bomberos de Ourense que han suspendido, en algún caso, sus vacaciones o empatan turnos de trabajo para ayudar como voluntarios en labores extinción en los pueblos de la provincia afectados por el fuego.

De forma altruista, están participando en trabajos para atajar el fuego en granjas, pueblos, carreteras, evitando que las llamas lleguen a alguna gasolinera y, sin embargo, consideran que «los héroes no somos nosotros; después de las situaciones tan dramáticas que hemos vivido, los héroes son los vecinos», afirma Iago.

Este bombero es uno de los que ha estado desde el pasado miércoles en el primero de los retenes de efectivos del Parque de Bomberos de Ourense que se han ofrecido voluntarios para ayudar en labores de extinción.

Nacho, Antón, Iago, Vaquero y Adrián, uno de los grupos de bomberos de Ourense que están colaborando. | Cedida

«Salimos este miércoles por primera vez . Lo hicimos con todos los permisos correspondientes, con un grupo de 5 con un cabo y guiados por el Cecopi Centro de Coordinación de Incendios. Estuvimos en núcleos de Oímbra, en otros del entorno de Cualedro y pueblos como Caridade, el que perdió un mayor número de casas, y después de todo lo que vimos, podemos decir que los héroes son los vecinos».

«Pensaron que iban a morir»

De hecho, les llamó la atención que, «a pesar de haberlo perdido todo y haber pensado que iban a morir todos allí, los vecinos nos sonreían al llegar, nos daban agua y bocadillos con total agradecimiento.

En el caso de Iago, partió a las siete de la tarde del miércoles con sus compañeros, tras culminar su turno de trabajo en Ourense, «que está cubierto con los 9 miembros habituales», explica, y estuvo en las zonas afectadas por el fuego hasta la mañana del día siguiente.

«Están siendo horas intensas. De hecho, yo, tras acabar mi turno de guardia en Ourense este sábado, quiero volver a ayudar. No somos conscientes ni de a qué pueblos vamos. A dónde nos envían. Fuimos con una bomba ligera y nuestro trabajo está siendo sobre todo de prevención, pues no podemos entrar en esas franjas kilométricas del monte, pero hicimos labores de cortafuegos en diversos puntos y evitamos que las llamas se acercaran a una gasolinera en Cualedro; en decenas de lugares, pero lo de Caridade fue especialmente desolador», indica Iago.

Afirma que «había algo inexplicable y era la virulencia del fuego. Estábamos al lado de una casa y de repente sin previo aviso empezaba a arder con una llamarada y ya tenías que entrar para sofocar el fuego. Ni el cabo que nos acompañaba, que lleva 30 años como bombero, había visto algo igual».

La lista de voluntarios sigue abierta y cada día, o cada noche, tras rematar el turno y cumplir con sus obligaciones en la ciudad, se desplazan a ayudar en estas zonas devastadas. Son brotes de solidaridad emergiendo de la ceniza.

