Un popular influencer gastronómico visita el restaurante más bonito de Galicia y su veredicto es duro: "De lo que pudo ser a lo que ha sido..."

Es uno de los restaurantes de moda. Con la visita de famosos como Eva Soriano, 'O Muiño das Lousas' se ha popularizado hasta niveles insospechados, algo impensable cuando reabrió hace tres años tras una década cerrado. Ahora, humoristas, cantantes o influencers se acercan hasta O Carballiño para disfrutar de la mejor gastronomía en uno de los mejores entornos de España: al lado del río, en lo que antes fue un molino.

Y es que, para los que todavía no lo sepan, 'O Muiño das Lousas' ha 'revivido' de la mano de O Barazal, gran conocido en la comarca, y está enamorando a locales y visitantes con su terraza exterior junto al río Arenteiro.

Dada su popularidad, el influencer gastronómico 'Cenando con Pablo' no ha podido resistirse a moverse hasta la provincia de Ourense para dar su veredicto sobre uno de los restaurantes del momento. Y es que no es belleza lo único que encontrarás en 'O Muiño das Lousas', sino que también se distingue como un asador especializado en carnes al carbón y un lugar que apuesta por el producto gallego de calidad.

'Cenando con Pablo' visita 'O Muiño das Lousas' y da su veredicto

'Cenando con Pablo' probando su plato favorito en 'O Muiño das Lousas' / YOUTUBE

Aprovechando su visita a nuestras tierras, 'Cenando con Pablo' se ha paseado por los mejores restaurantes de Galicia: 'Muiño do Vento', 'El Temple', 'Bágoa Gastrobar', el 'Asador O'Pazo' o el protagonista de otro de sus polémicos vídeos, el restaurante 'Terra Nosa'. También tuvo su turno de 'O Muiño das Lousas'.

"Atención porque estoy en uno de los restaurantes más bonitos de todo España. Está en Ourense, en Galicia. Se llama 'O Muiño das Lousas'. Es muy pero que muy bonito estar aquí comiendo al lado del río", comentó en la introducción antes de empezar a contar cómo fue su visita.

"La carta es sencilla, poco arriesgada. Tiene chuleta, y esperemos que no solo sea bonito y la comida merezca la pena. Quédate hasta el final para saber cuánto me ha costado comer aquí", añadió sobre el menú. "Carpaccio de vaca gallega madurada. Está supertierno, me encanta que aprecias la maduración. Sabor muy bueno. Justo en el punto de sal. Pimienta un poco arriba, pero está bueno. No tiene nada malo gastarse en un carpaccio 25 euros, pero, claro, con una cantidad que sea aceptable y aquí desde luego que no lo es", indicó sobre el primer plato.

A partir de ahí, las impresiones de Pablo mejoraron: "Anchoas mariposa con queixo do país. Vamos a probar por separado el queso. Sin haber probado la anchoa, solo por esto, volvería. Las anchoas están también muy buenas. Un señor plato que recomiendo pedir". Luego, fue el turno de las croquetas de buey: "Rebozado crujiente y sabor a guiso muy acentuado, con tropezones de la carne. Personalmente considero que una ración de nueve croquetas es demasiado".

Por fin llegó el turno del plato principal y más esperado, la chuleta premium: "Llega proteinita. Preparada al josper y con sabor a josper. Las notas a maduración... No mucho, la verdad. Grasa muy muy rica. No digo que esté mal, pero para mi gusto el josper le da demasiado sabor a la carne. Sabe demasiado a humo. Mala no está, pero de lo que pudo ser a lo que ha sido..."

Por último, pidió dos postres: el flan mascarpone y la tarta de queso. "Curioso porque sientes que estás en un flan, pero hay notas a queso. El interior perfectamente podría ser una tarta de queso. Buen postre. Y la tartita de queso... No sé que queso lleva pero está de put* madre. Excesivamente buena. Creo que esta tarta con una base de galleta clásica ganaría bastante", concluyó al final de su comida.

Tras su visita a 'O Muiño das Lousas', 'Cenando con Pablo' dio su veredicto y comentó los precios de uno de los restaurantes más bonitos de España: "Uno de los restaurantes más bonitos de España. Acojonantes las vistas. En total, me he gastado 199 euros."