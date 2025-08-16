El de Chandrexa y Vilariño es ya el mayor incendio de la historia de Galicia

Las llamas siguen avanzando descontroladas en Galicia, con Ourense como epicentro de la estrucción. El fuego de Chandrexa de Queixa, tras juntarse con el de Vilariño, ya es el más voraz de la historia de la comunidad tras superar las 16.000 hectáreas, miles por encima del de O Courel de 2022, que quemó 11.100 ha. Además, este agosto es el peor de los últimos 18 años.

La voracidad de la ola de incendios, que ya ha arrasado 44.000 hectáreas, ha desbordado a los servicios de extinción por la cantidad de focos. «Es una situación compleja, probablemente la peor vivida en la historia de los incendios de la comunidad y su dificultad empieza a desbaratar los servicios de emergencia», lamenta la Xunta. El Ejecutivo gallego ya ha pedido ayuda al Gobierno central, que ha prometido mandar refuerzos «cuanto antes». Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios ya que la actuación de las comunidades ha sido la "adecuada".

Junto al fuego de Chandrexa, están activos en Ourense los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron, con 2.500 hectáreas), Oímbra-A Granxa (10.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (700 ha), Vilardevós-Moialde (100), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (50 ha) y Larouco-Seadur (1.500 ha).

En A Coruña hay un activo en Muxía (20 hectáreas) y otro en Toques, que afecta a 200 hectáreas y está en situación 2, al igual que el de Agolada-O Sexo, en Pontevedra, con 300 hectáreas quemadas.

Están estabilizados los de Ourense-Seixalbo (100 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha) en Ourense y el de Dozón-O Castro (400 ha) en Pontevedra. Permanecen controlados los de A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), en Lugo; Verín-Mourazos (9 ha), en Ourense, y A Estrada-Souto (20 ha), en Pontevedra.

R. V.

Pueblos confinados y mensajes ES-Alert

Por otra parte, los pueblos ourensanos de Carballal (Petín) y Roblido (A Rúa) permanecen confinados de manera preventiva por los incendios, al igual que A Madanela (Monterrei), al que se le impuso esa medida el jueves, ha informado el 112 Galicia. Se mantiene toda la provincia ourensana en situación 2 de emergencia por los fuegos forestales y este viernes se ha utilizado el mensaje Es-Alerta para recomendar el confinamiento a más de treinta municipios de Ourense.

En Monterrei sigue confinada A Madanela y esta tarde se han sumado a esa medida de prevención Carballal (Petín) y Roblido (A Rúa). También se ha confinado otra residencia en Chandrexa de Queixa.

La alcaldesa de A Rúa, María González Albert, ha asegurado que la situación es dramática en este momento en este municipio ourensano, con una "aldea incomunicada" al arder una fábrica de materiales para la automoción y tener que ser desalojados los mayores de una residencia. Ese incendio afectó al tráfico en la N-120.

Mientras, sigue interrumpida la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid. El gestor ferroviario Adif ha anunciado este viernes por la noche que la circulación de alta velocidad seguirá suspendida, "al menos, durante la primera mitad del sábado" a causa de los incendios que afectan a la comunidad gallega. "La evolución de los incendios en Ourense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el 112 de Galicia", ha explicado Adif en un mensaje en X.

La autovía A-52 ha reabierto parcialmente al tráfico y también sufrió cortes la N-525.