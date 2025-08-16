El Concello de O Barco alerta a los pueblos más próximos a las llamas: "Trátase dunha situación extremadamente grave"

Piden a los vecinos que cierren puertas y ventanas, retiren cortinas exteriores, refresquen tejados y canalones y evacúen a personas vulnerables

El Concello de O Barco alerta a los pueblos más próximos a las llamas: "Trátase dunha situación extremadamente grave"

El Concello de O Barco alerta a los pueblos más próximos a las llamas: "Trátase dunha situación extremadamente grave" / Redes Sociales

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Los incendios siguen sin control en Ourense. A este respecto, desde los servicios de emergencia han solicitado que se avise a los pueblos de la ladera sur de O Barco, puesto que la previsión es que las llamas no tarden en entrar en el municipio, llegando a afectar a poblaciones como Fervenza, Santiagoso o Santa Mariña.

Una petición de la que se ha hecho eco el propio concello ourensano a través de sus redes sociales. Así, han lanzado un comunicado en el que trasladan las recomendaciones derivadas de los servicios de emergencias.

Recomendaciones

A este respecto, se recomienda cerrar puertas y ventanas, retirar cortinas exteriores, leña u otros enseres que puedan arder y que estén pegados a casas o situados debajo de corredores o balcones; así como refrescar canalones y tejados y evacuar a las personas más vulnerables.

Informan además que la Policía Local está avisando de esta situación por megafonía a los pueblos afectados, dando las mismas indicaciones y explican que algunas comunicaciones telefónicas de Movistar "están fallando".

"Todas as mangueiras contra lume instaladas polo Concello nos pobos están comprobadas e listas para o seu uso", añaden también desde el Concello de O Barco.

Finalmente, piden de nuevo a los vecinos que sigan las recomendaciones de los servicios de emergencia, incidiendo que se trata de una "situación extremadamente grave" y agradecen su labor; así como la de los vecinos por su colaboración en una situación "tan delicada".

