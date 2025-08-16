Investigado el presunto autor de un incendio forestal en Lousame

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido en el Lugar de Fruíme, en el municipio de Lousame (A Coruña).

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, la investigación se inició tras el incendio del pasado nueve de agosto y, para el esclarecimiento de los hechos, fue fundamental la colaboración ciudadana. Las declaraciones, sumadas a la inspección del lugar, permitieron situar al investigado en el momento y lugar del suceso.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia, junto con agentes del Servicio de Prevención de Incendios del Distrito Forestal IV de Noia. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Noia.

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil recuerda la gravedad de estos actos, que tienen consecuencias devastadoras para nuestro entorno.

Por ello, se reitera el llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección de nuestros montes. La prevención y la colaboración son claves para evitar estos delitos.

En caso de observar cualquier actividad sospechosa o tener información sobre un incendio, debes contactar con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o cualquier otro canal de denuncia.