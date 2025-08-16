Mano a mano contra los incendios

Galicia acapara la mitad de los núcleos de población de España y la propiedad del suelo consagra el minifundio como leitmotiv geográfico, pero la comunidad es ejemplo de cooperación. Como ocurre con el monte en man común o la colaboración solidaria en tareas de labranza. Una filosofía similar, trabajar coordinados hacia metas comunes, subyace en los antídotos —o, al menos, precauciones— contra los incendios que apuntan los especialistas en recuperación de áreas quemadas Daniel Canosa, técnico de la Fundación Juana de Vega, y Agustín Merino, catedrático de Edafología de la Universidade de Santiago.

El monte no solo «se apaga en invierno», como reza ya el tópico que aspira a sintetizar las bondades de la prevención, sino con muchas manos: las de las Administraciones y las de los vecinos. Y estos mirando en la misma dirección, defiende Canosa, también ingeniero técnico forestal, para quien la clave pasa por «trabajar con las personas y coordinarlas hacia usos planificados a nivel conjunto». Vecinos formados e informados de buenas prácticas, añade Merino. «Somos los primeros que, si queremos proteger el territorio, tenemos que movernos como sociedad civil», proclama Canosa. «No todo lo puede hacer la Administración, no puede estar en cada metro cuadrado», suscribe Merino.

Imágenes del incendio forestal de Cualedro (Ourense) / Pedro Pascual

El fuego avanza porque hay combustible. La cuestión es cómo gestionar esa biomasa. ¿Más multas a quien no limpia? ¿Que se ocupen Xunta y concellos? ¿Cómo prevenir? Para Canosa, los municipios no dan abasto enviando notificaciones y ya no es que la gente no quiera limpiar, sino que no sabe dónde están sus tierras, otras tienen dueños desconocidos o que viven fuera del país y a algunos puede resultarles disuasorio que el vecino se desentienda. «Hay que buscar otra forma más allá de una cuestión administrativa de mandar una carta», sostiene, porque «gestionar la biomasa sin darle una implicación social y derivada de las especies es complicado».

Entre otras opciones, sugiere «intentar primero organizar a los propietarios, porque se ahorrarían muchos costes», para hacer una gestión «conjunta» de las franjas de seguridad. ¿Podrían hacer más las instituciones? «Podemos hacer una prevención muy buena o aumentar mucho los costes, pero si después surge una casuística inesperada e inabordable, como un fuego por una tormenta seca en una montaña de difícil acceso, vas a tener que gastar igual en extinción», alega.

Sí concede que habría que trabajar en prevención en una fase previa de planificación y de gobernanza con los dueños de montes. «En esa fase previa ya no es coger las máquinas y desbrozar, porque, si nos paramos a ver todo lo que hay que desbrozar y analizamos el personal que hace falta, no nos sale a cuenta», pero una estrategia posible sería «consolidar» zonas, trabajando un año en un lugar y que después los propietarios asuman su cuidado. «Hay zonas que tienen que estar limpias sí o sí porque nos jugamos la vida o daños materiales elevados», afirma. Para ello, hay que «activar» a la población y buscar usos «adecuados» a los tiempos: «No es volver al pasado, sino que la gente pueda tener su proyecto de vida y desbloqueado el acceso a la tierra dando una garantía a todas las partes».

Canosa incide en comunidades activas y usos planificados en conjunto. «Todos queremos hacerlo bien, pero cada uno a nuestra manera, y eso no funciona porque dependemos unos de otros». Así, explica que hay que analizar en qué zona se está, con qué población y con qué finalidad para buscar soluciones adecuadas, «vinculando proyectos al territorio».

Esa red serviría para la extinción. «Fuera de peligro y con una planificación adecuada, aquellos que pudieran estar interesados podrían participar para ver la labor de las brigadas u orientar a brigadistas de fuera en el acceso a los montes», señala. Sobre la Administración, cree que «los esfuerzos que se hacen no son pequeños».

Lucía Feijoo Viera

Educación y formación

El catedrático de Edafología y Química Agrícola de la USC Agustín Merino, experto en recuperación del suelo tras los incendios, considera que hay que «mejorar la gestión forestal manteniendo diferentes especies» y echa en falta una campaña «educativa y formativa» a lo largo del año desde la Administración para «formar a los ciudadanos en gestión de montes». «Ahí la Administración podría hacer un poco más de fuerza», dice, porque hay brigadas que se ofrecen a trabajar con las comunidades y con los colegios. En cierta medida, se trata de implicar a los ciudadanos en la autodefensa ya que «la Administración no puede estar en cada metro cuadrado».

Para Merino —que cuestiona que se haya «dejado caer» el centro de investigación forestal de Lourizán, un «referente a nivel mundial» y unido a la Administración, con la que podía colaborar en la puesta en marcha de actualizaciones en prevención, restauración y extinción—, al momento trágico actual lo sucede otro «más trágico» después, cuando «los árboles no crecen o se hace una gestión que podría ser mejorable para evitar los incendios». De ahí que insista en la formación y en la oportunidad de difundir, desde los medios, y en colaboración con la Administración y las universidades, buenas prácticas de gestión y experiencias de comunidades que están gestionando «adecuadamente» plantaciones y bosques. De los incendios, subraya, se debería poder aprender dónde residió el problema para «mejorar» la gestión forestal en esa zona.

Merino enfatiza ese aspecto porque es experto en qué ocurre cuando las brigadas y los aviones se retiran y el paisaje queda arrasado. De hecho, piensa ya en los fuegos actuales e insta a no esperar meses para ponerse con la restauración. Avisa que, conociendo Galicia, es posible que enseguida llueva y hay que ponerse las pilas. «En el momento en que el fuego esté extinguido, debe entrar el personal correspondiente y evaluar los daños sobre terreno y, en donde haga falta proteger el suelo, debe haber medidas inmediatas, urgentes», enfatiza. «Deberíamos estar ya preparándonos para acometer esas labores para evitar esa pérdida de suelo», insiste. Al tiempo, añade que el que una capa verde de vegetación cubra rápido el terreno no significa que el suelo no esté dañado, sino que hay especies adaptadas, tipo matorral, y no dejan crecer a otras como árboles.