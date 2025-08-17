Un compostelano en la terna de candidatos a la presidencia de Bolivia

Bolivia celebra hoy unas elecciones cargadas de incertidumbre en las que, por primera vez en dos décadas, la izquierda llega dividida. Entre los ocho aspirantes en la carrera hacia la presidencia destaca el nombre de Ricardo Paz Pereira, senador por el departamento de Tajira y candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, el candidato nació en Santiago de Compostela el 22 de septiembre de 1967, después de que la llegada al poder del gobierno militar del general Barrientos obligase a la familia Paz a marcharse al exilio. Precisamente, la miltancia política de su padre marcó la niñez de Paz Pereira que vivió en diferentes países, estudiando siempre en colegios jesuítas, y tuvo que afrontar a una corta edad la desaparición y la muerte de diferentes personas de su entorno familiar. Sin ir más lejos, su padre fue el único sobreviviente de un atentado planeado en 1980 por el gobierno dictatorial de Luis García Meza.

No fue hasta la transición democrática de 1982, cuando Ricardo Paz pudo regresar a Bolivia. La trayectoria de su padre, que accedió a la presidencia del país sudamericano en agosto de 1989, marcó a Rodrigo que en 2002 comenzó a participar activamente en la política. Así, llegó a ser alcalde de la ciudad de Tarija en 2015 y a senador del departamento homómino en 2020.

Tras anunciar su candidatura a la presidencia, en redes sociales comenzaron a circular mensajes aludiendo a su nacimiento en Santiago como un factor para no apoyarle. «No es boliviano, piensen antes de votar. Si gana Paz, el español, Bolivia se quedará sin nada en plena pobreza. No extranjeros», rezaba uno de aquellos mensajes. De este modo Paz se vio obligado a responder e, incluso, a presentar su carné de identidad para certificar que cuenta con la nacionalidad boliviana. «Me parece cruel que un niño boliviano, que por la situación política de un país no pudo nacer en su patria, ahora quieran juzgarlo como un hecho político. Me parece estúpido y francamente, un disparate», respondió entonces Paz Pereira.

¿Cómo van las encuestas?

Según las proyecciones de las encuestas electorales, se espera un resultado reñido entre los opositores Samuel Doria Medina, de alianza Unidad, y el ex presidente Jorge Tuto Quiroga, de Libre. Ambos lideran la preferencia en los sondeos, pero sin el margen necesario para ganar en primera vuelta. En este contexto, los sondeos demosópicos otorgan a Paz Pereira aproximadamente un 9% de los apoyos populares. Un resultado que lo situarían lejos de poder optar a la segunda vuelta.