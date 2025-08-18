Bajada "notable" de las temperaturas, lluvias y un respiro a los incendios: Galicia da por finalizada la ola de calor

La Xunta de Galicia, a través del Comité de Plan de Calor y en el marco del Plan de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, anunció este lunes que da por finalizada la alerta por ola de calor ante el descenso de las temperaturas.

Así, tras 16 incesantes jornadas, la ola de calor, que comenzó el pasado domingo 3 de agosto, por fin dará un respiro, tras ser "a falta de comprobación final" la tercera ola de mayor duración en España, según el portavoz de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET), José Luis Camacho.

Y es que, como señala la propia AEMET, la entrada de un aire atlántico este lunes provocará un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste de la península, mientras que advierte que se mantendrán unos valores "significativamente elevados" en la mitad sudeste.

¿Cuándo llega la lluvia?

Con todo, en Galicia el tiempo experimentará desde este lunes un notable cambio, con la posible llegada de lluvias y el ya mencionado descenso en las temperaturas.

Este martes, a lo largo de la jornada, se esperan lluvias en diversas zonas de Galicia, aunque serán más probables en el norte.

Comezamos a semana nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con circulación do noroeste. Unha configuración que nos achega unha masa de aire máis fría e húmida. Temps 📉



A partir desta noite aumenta a probabilidade de chuvias febles, especialmente ao norte. pic.twitter.com/fOs4LZcSWH — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) August 18, 2025

Aún así, en el resto del territorio, las próximas jornadas se caracterizarán por la inestabilidad, con cielos nubosos e, incluso, algunas pequeñas precipitaciones.

En cuanto a la temperatura, se espera un descenso general, con algunas zonas sufriendo una bajada pronunciada de hasta 6 grados.

"No bajar la guardia" ante los incendios

Con todo, aunque la ola de calor llega ya a su fin, desde la Agencia Estatal de Metereología han recomiendan "no bajar la guardia" ante la evolución de los devastadores incendios que asolan varios puntos de España.

Así lo anunció el jefe del Departamento de Producción de AEMET, Javier Rodríguez, que incidió en que el descenso notable de las temperaturas no evita que se tengan que seguir extremando las precauciones. Con todo, se centró en otra de las variables, al margen de la temperatura, que más influyen en los incendios como es la humedad relativa.

"Cuanto más alta es, mejor para lograr controlar el avance de estos grandes incendios y cuanto más al noroeste, más va a recuperarse esta humedad relativa de madrugada", explicó el experto.

En este sentido, adelantó que en zonas de Galicia, del Cantábrico y de Castilla y León "se va a recuperar la humedad cien por cien" en la madrugada del lunes al martes, una circunstancia que "debería ayudar a controlar los grandes incendios de Ourense, la zona de León y Zamora que linda con Galicia y con Asturias".