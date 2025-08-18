El fuego avanza sin control en Galicia: siguen activos nueve incendios tras arrasar más de 66.000 hectáreas
Continúa interrumpido el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid hasta las 17 horas de este lunes
La ola de incendios continúa arrasando Galicia. Hasta el momento, la voracidad de las llamas ha arrasado más de 66.000 ha, según el recuento más reciente de Medio Rural (este lunes, a las 9.00 horas), una cifra que supera la ola incendiaria de 2017.
Siguen activos nueve incendios forestales, todos ellos en la provincia de Ourense, llegando a afectar a superficies de Lugo y Zamora.
Toda la provincia se mantiene en Situación 2 de emergencia y permanecen activas las medidas de protección a la ciudadanía debido a los fuegos.
En cuanto a las conexiones ferroviarias con Madrid, Renfe ha informado que la línea de alta velocidad seguirá cortada hasta las 17 horas de este lunes.
Situación actual de los incendios
Según el recuento más reciente de Medio Rural permanecen activos los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que se unieron dando lugar a un único foco con alrededor de 17.500 ha afectadas; el de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro se unieron con 3.000 ha); el de Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín 12.000 ha); el de A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha): el de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha): el de Vilardevós-Moialde (500 ha); el de Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); el de Larouco-Seadur (15.000 ha) y el de Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas 3.000 ha).
Por su parte, en las últimas horas se han estabilizado los fuegos de San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha), Agolada-O Sexo (400 ha), Cervantes-Vilarello (150 ha), O Saviñao-Llave (60 ha) Muxía-Nosa Señora da O (23 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha).
Permanecen controlados los focos de A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha) y Verín-Mourazos (9 ha).
A ellos se suma un nuevo foco iniciado esta pasada noche en Monfero-Queixeiro, que afecta al Parque Natural As Fragas do Eume (1,5 ha).
Finalmente, se ha extinguido el de Toques-San Martiño de Oleiros (360,92 ha).
Los dos grandes focos
El que más ha avanzado durante la pasada noche es el que se originó desde las 18.55 horas del miércoles 13 en el municipio de Larouco, que ha alcanzado las 15.000 hectáreas (3.000 más que en el anterior balance) y que, tras pasar a la provincia de Lugo, afecta a los municipios de Petín, Quiroga, A Rúa, Vilarmartín de Valdeorras, Rubiá y O Barco de Valdeorras, además del propio Larouco.
Se convierte así en el segundo peor de la historia de Galicia, tras el de Chandrexa de Queixa y Vilariño.
Con respecto a este último, y según las últimas estimaciones, el foco suma 17.500 hectáreas quemadas -sin cambios con respecto al anterior recuento-, parte de ellas en los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.
Por su parte, el incendio que afecta a Carballeda de Avia y Beade ha avanzado 500 ha durante esta noche, llegando a las 3.000 ha.
